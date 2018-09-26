Китай намерен наращивать сотрудничество с РФ и ЕС в ответ на давление США

Власти Китая будут наращивать экономическое сотрудничество с Россией, Японией, ЕС и другими странами в ответ на давление со стороны США. Об этом заявил вице-председатель Госкомитета по делам развития и реформ Китая Лянь Вэйлян.



Он отметил, что повышение Вашингтоном пошлин на товары КНР стоимостью $200 млрд может оказать как прямой, так и косвенный негативный эффект на экономику КНР. "Это сильно повлияет на отдельные регионы и отрасли", - подчеркнул Лянь Вэйлян на пресс-конференции, посвященной торговым противоречиям с США.



Однако, по его словам, в целом риски контролируемы. "Мы усилим поддержку наших предприятий для более активного освоения международного рынка, мы реализуем инициативу "Один пояс - один путь" и усилим сотрудничество с ЕС, Россией, Японией, членами Ассоциации государств ЮВА, странами Африки".



Благодаря такой кооперации, отметил Лянь Вэйлян, будет успешно формироваться высокоэффективный, диверсифицированный рынок. Он также подчеркнул, что в целом "экономика КНР обладает большими потенциалом и прочностью". "У нас есть все необходимое для обеспечения стабильного и долгосрочного роста Китая", - заключил он.



