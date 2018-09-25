Кремль определяет роль Медведчука, Тимошенко и Бойко в украинских выборах

В.Путиным поставлена четкая и конкретная задача по переформатированию власти в Киеве в интересах Москвы, что в дальнейшем позволит разрешить и возникшие проблемы на международной арене, связанные с аннексией Крыма и гибридной оккупацией части украинского Донбасса. Об этом пишет Милана Стрижак в статье «Кто угодно, только не Порошенко» на страницах интернет-издания «Новости Украины-From-UA».



Как утверждает автор, хозяин Кремля бескомпромиссно определил красную линию – «кто угодно, только не Порошенко».



Согласно одному из вариантов, на сегодняшний день главные усилия РФ сосредоточены на развертывании в Украине масштабной избирательной кампании в поддержку политической партии «За жизнь» и переформатирование негативного политического имиджа В.Медведчука в позитивный.



В рамках данной концепции, говорится в статье, в непосредственном фокусе и сопровождении Москвы также находятся: Ю.Тимошенко и ВО «Батькивщина», Ю.Бойко и «Оппозиционный блок», С.Тарута и партия «Основа», Л.Кожара и «Социалисты».



«При выходе действующего президента Украины П.Порошенко, — пишет Милана Срижак, — В.Медведчук, Ю.Тимошенко или Ю.Бойко будут масштабно и комплексно поддержаны Кремлем, как его оппоненты».



В окружении В.Путина есть немало скептиков и противников такой стратегии, утверждает автор статьи «Кто угодно, только не Порошенко». Они считают, что В.Медведчука следует лучше готовить уже именно к парламентским выборам 2019 года. По их мнению, после выборов и прохождения в Верховную Раду, В.Медведчук сможет занять место спикера парламента, сформировать большинство и взять под свой контроль политические процессы в стране, а после внесения изменений в конституцию, в том числе и под полный.



Они же утверждают, что наиболее оптимальным вариантом был бы выход во второй тур президентских выборов двух других кандидатов из пула Кремля: с «прозападных позиций» — Ю.Тимошенко и с пророссийских — Ю.Бойко. Именно на них Кремлю предлагается сосредоточить все усилия и ресурсы, считает автор статьи. В публикации говорится, чтоКремль пока будет играть ситуативно и окончательно определится с конфигурацией дальнейшей стратегии, а также приоритетным для себя кандидатом к началу активной фазы избирательной кампании, когда будет понятно, кто из них: В.Медведчук, Ю.Тимошенко или Ю.Бойко, находится на лучших стартовых позициях.

