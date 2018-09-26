В ДНР заявление Ющенко о жителях Донбасса назвали "новостью из зазеркалья"

Сравнение бывшим президентом Украины Виктором Ющенко жителей Донбасса с населением гитлеровской Германии воспринимается в самопровозглашенной Донецкой народной республике не иначе как "новость из зазеркалья", считает председатель комитета Народного совета ДНР по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Бидевка.



Ранее Ющенко в эфире "112 Украина" сравнил жителей Донбасса и гитлеровской Германии и назвал их жертвами "пропаганды".



"Сравнение Виктором Ющенко жителей Донбасса с населением гитлеровской Германии дончане восприняли как новость из зазеркалья или же виртуальной реальности, где все белое называют черным", — заявил РИА Новости Бидевка.



Он напомнил, что это на подконтрольной Киеву территории, а не в Донбассе, на законодательном уровне запретили знамя победы и обучение на русском языке.



"Во-вторых, господин Ющенко во времена своего президентства прослыл ярым неонацистом, героизировав коллаборантов и нацистских приспешников. В этой связи не совсем ясно, почему он проводимую нацистами информационную политику называет пропагандой. Ведь то же самое сейчас происходит на Украине. Ему бы пора уже открыто заявить, что идеология фашистской Германии несла благо", — добавил Бидевка.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.



Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

