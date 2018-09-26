Вещание телеканала "UA:Первый" отключили за долги

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения Украины (КРРТ) из-за долгов отключил аналоговое вещание государственного телеканала "UA:Первый", сообщил во вторник глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.



"Сегодня утром государственный концерн РРТ отключил вещание "UA: Первый", — написал Аласания на своей странице в Facebook.



Он добавил, что вещание отключили за "долги государства перед государством".



"UA: Первый" — общенациональный телеканал, входит в состав Открытого акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" и имеет покрытие более 97% территории Украины. Эфирное наполнение канала — это информационное вещание, а также общественно-политические, социальные, образовательные, молодежные и детские программы.

