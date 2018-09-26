Как телезрители победили судей шоу, или Фристайл в исполнении Марченко и Чаплина

Яркое и зажигательное, веселое и озорное — таким запомнится телезрителям выступление Оксаны Марченко и Дмитрия Чаплина в пятом эфире шоу «Танцы со звездами». Фристайл под известную песню группы «Время и стекло», образ блондинки в ярких оттенках розового и желтого — все было экстравагантно и неожиданно. Оксана Марченко в который раз доказала, что способна удивлять — своими перевоплощениями, актерской игрой и зажигательными танцами.



«Год, который изменил мою жизнь» — такой была тема пятого выпуска шоу «Танцы со звездами». Перед началом выступления пары Марченко — Чаплин ведущий Юрий Горбунов анонсировал сюрприз для зрителей, которые недовольны тем, что пара из эфира в эфир танцует похожие танцы: «Оксана обещала, и она это сделает. Сегодня нас ожидает фристайл. Она бросила вызов своей дочери и покажет ее стране впервые. Ведь именно Даша уговорила свою маму прийти на это шоу и попробовать свои силы». Признаться, слова ведущего о том, что танцы похожи, удивили — какой танец покажет пара и каким он будет, решает хореограф, и ни одна пара это решение оспорить не может. Уж кто-кто, а Юрий Горбунов такие вещи знать должен!



«Этот эфир посвящен году, изменившему жизнь, и я хочу сказать, что сегодня я в первую очередь танцевала для моего самого главного зрителя и критика — моей любимой доченьки Даши» — объяснила Оксана Марченко выбор танца. Она обещала удивить, и ей это удалось.



Зрители, даже те, кто за четыре эфира привык к перевоплощениям Оксаны Марченко, в этот раз с трудом узнавали ее в озорной, взбалмошной и веселой девчонке, которую увидели на танцполе. «Не похожа абсолютно. Даже вот так, вблизи смотришь — не Оксана Марченко», — поражался Юрий Горбунов.



Поражены были и зрители — танец завел зал. Артистичность и непринужденность пары создавали ощущение импровизации. Но, конечно же, за этой легкостью и непринужденностью — многочасовые тренировки и репетиции.



А вот члены жюри были более сдержанны. По мнению Дмитрия Монатика, пара для пятого эфира выбрала «максимально сложный номер и с точки зрения танца, и с точки зрения образа». «Но тем не менее вы вышли из зоны комфорта и пошли на риск. И это похвально», — резюмировал он.



«Я знаю, что судьи могут быть придирчивы. Но поверьте мне: вот так станцевать, да еще и за неделю поставить такой фантастический танец — это почти нереально», — поддержал пару телеведущий Владимир Остапчук на балконе студии.



Да, этот эфир был очень непростым. Но, несмотря на строгость членов жюри, благодаря поддержке и любви зрителей, Марченко и Чаплин продолжат свой путь в проекте.



«Эта пара получила наименьшее количество голосов от судей, но наибольшее количество ваших зрительских симпатий, ваших СМС и звонков…» — заявил Юрий Горбунов, подводя итоги голосования. И такие результаты не удивляют, ведь эта пара остается в тройке лидеров телепросмотров на протяжении всех эфиров. Эксперты отмечают, что именно участие Оксаны и Дмитрия дает столь высокие рейтинги телепроекту. И глядя на Оксану Марченко, на то, как ощутимо она продвинулась, как выросла за эти пять недель проекта, на ее открытость и артистизм, зрители верят — эта пара достойна дойти до финала.



Обращение Марченко к телезрителям накануне выступления не могло никого оставить равнодушным. «В шоу "Танцы со звездами" участвуют действительно не умеющие танцевать люди. Не забывайте, что мы не являемся профессионалами и для нас каждый выход на паркет сопровождается огромным страхом, волнением и переживаниями… Надеюсь, что и вам понравился наш танец, и вы поддержите нас вашими СМС», — написала телеведущая в Instagram.



И зрители не замедлили откликнуться: они не только голосуют за удивительно красивую, яркую женщину, любимую ведущую программ «Україна має талант», «Х-фактор», «Время строить», они голосуют за ее смелость, за победу над самой собой, своими страхами и сомнениями. «Красавица Марченко хороша в любом танце и украшение проекта!», «Ждем с нетерпением новое выступление!», «Самая лучшая и красивая пара!», «Любой танец в вашем исполнении — шедевр!», «Спасибо большое вам за прекрасное в вас!!!» — такие отзывы о выступлении не просто поддерживают, они дают паре Марченко — Чаплин силы для новых экспериментов и новых побед.



Такая колоссальная поддержка зрителей заставляет задуматься, насколько объективна оценка судей и почему их мнение так отличается от мнения зрительской аудитории. Этот вопрос все более активно обсуждается в социальных сетях. И украинцы открыто заявляют: низкие оценки — следствие предвзятости и заангажированности судей.







