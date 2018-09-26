Поучительно: модерн-историйка в фотографиях

Над этой историей можно было посмеяться и, не исключено, даже возгордиться: все-таки чисто внешне с Украиной, представленной высшим должностным лицом, такое же высшее должностное лицо другой страны так не поступало, а хотя бы приличия ради демонстрировало равноправие. Зато президента соседней Польши Анджея Дуду макнули по полной. А Польша ведь не просто соседка Украины. Она всегда гонорово относится к Украине, считает ее «временно потерянными территориями» под название «Кресы Всходни», а «самую древнюю шумерскую нацию Европы» – вообще «быдлом, нюх потерявшим»...



...Еще в 1648-1654 годах, при Богдане Хмельницком, который не только драл поляков на полях сражения, как Сидоровых коз, но и оторвал у них указанную выше значительную территорию, которую и он сам, и особенно его потомки потом так и не удержали в статусе самостоятельного государства и проср...ли России за вкусные подачки себе лично.



Но мы не об Украине и всех ее элитах, традиционно и ментально склонных к предательству, сегодня. Мы о Польше, чей президент поперся в США за подачками, а его, как разносчика пиццы какого-то, во время подписания «викопомных» (эпохальных) документов даже не пригласили сесть, а заставили подписывать стоя.







Но даже не поза важна. Вы на взгляд польского президента обратите внимание! Его (взгляд) можно использовать в какой-нибудь кинологической школе как образец для тренировок у собачек верноподданичества и радости за возможность служить хозяину. Ну, чтобы было хорошо. Хозяину, разумеется.



Трамп, конечно, ведет себя, мягко говоря, специфически с теми, кого считает своими холуями и холопами. И так вообще, и на международной арене. Это, конечно, его личное ноу-хау в современной дипломатии. Он расталкивает всех локтями, передвигает с места на место при фотографировании на память, сидит, когда все стоят, демонстративно и брезгливо очищает своих гостей от перхоти и волочит за собой, как нашкодивших детей. Повергнутых им или просящих у него что-то он еще не использует в виде подставки для ног, как в свое время, в XV веке, Тамерлан пользовал побежденного им турецкого султана Баязида, но к этому, похоже, идет. Только современным «турецким Баязидом XXI века» Трамп хочет сделать президента Турции Реджепа Эрдогана. А тот всячески сопротивляется, и президент США, судя по всему, тренируется пока «на кошках» – на европейцах. И особенно на своих восточноевропейских вассалах, которые по-любому (как это получилось у Дуды) заглядывают ему в глаза, за возможность постоять рядом и поручкаться платят лоббистам сумасшедшие деньги, подкарауливают его у туалетов, чтобы обратить на себя внимание, и т. д. и т. п.



И все же, повторяю, Украина может гордиться. Польша долгое время покровительственно и высокомерно считала себя «адвокатом Украины в Европе» и таскала за собой, как Трамп президента Франции Эмманюэля Макрона по Белому дому. А ее взяли да и растерли по столу, как случайно выпавший майонез из гамбургера. И фактически ее президента низвели до уровня министра иностранных дел Украины Пашки Климкина. Это его Трамп, не совсем понимая, что за нелепого человека ему привели показать, так и не пригласил сесть, но позволил сфотографироваться со своим столом в позе упомянутого разносчика пиццы, готового выполнить команду «фас!» и принести снедь по заказу.







Видите, как Климкин и Дуда похожи. Особенно взглядом. А как взопрело от радости и счастья исподнее, даже намекать не будут. Это и так видно...



Но вот когда гарант нации ездил в США, то его все же принимали уважительнее. И сидели они с Трампом одинаково, и стояли так же, вдвоем, как побратимы в окопах при отражении «путинской агрессии» на весь цивилизованный мир:







И это, согласитесь, радует. Хоть визуально не так позорно...



Радует, конечно, и то, что гоноровым полякам указали на их место, не очень отличающееся от украинского, И то, что поляки, в поисках хозяина, сами дошли до такого… даже не знаю, как точно на дипломатическом языке это называется, надо будет как-то при случае у Климкина спросить. Поляки, конечно, возмутились своим президентом. Из обильной реакции на позу Дуды мне больше всего понравилось вот это: «И это пан Дуда? Лакей какой-то при Трампе!», «Интересно, когда Дуда встречается с Трампом, он кланяется и целует руку?», «Почему у челяди полотенце на рукаве не висит при поклоне господину?».



Но наповал убило вот это фото, хозяин которого экс-президент Польши Лех Валенса назвал «Почувствуйте разницу»:







Согласитесь, что-то неуловимое произошло с тех давних времен, когда не всегда так, как сейчас, было в польско-американских отношениях. Хоть, опять же, и чисто внешне...



...И вы не поверите, но мне кажется, что я знаю, почему так произошло. Трамп первым побывал с визитом в Польше в июле прошлого года. Он залетел туда перед саммитом «Джи двадцать» в Гамбурге, чтобы, видимо, засвидетельствовать, как важна ему Польша. А президент Дуда вместо того, чтобы таять и истекать от радости, взял да и повел Трампа к картине великого польского художника Яна Матейко «Рейтан на Сейме 1773 года». И рассказал, что на ней изображено:







Вы не знаете? Рассказываю: картина была написана в 1866 году и показывает события апреля 1773-го, когда белорусский шляхтич Тадеуш Рейтан пытался сорвать Сейм и не допустить первого раздела Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией. Рейтан (на картине он валяется в правом нижнем углу) вместе со своим подельником Самуэлем Корсаком пытались сорвать позорное заседание, напирая на всевозможные регламентно-процедурные моменты (не там проводят Сейм, не тот председатель и все такое). Но другие члены тогдашнего Сейма повели себя так, как ведут себя при виде американцев с тугими кошельками нынешние украинские и польские парламентарии, и согласились с разделом. И тогда 33-летний Рейтан со словами: «Убейте меня, не убивайте Отчизну!» упал на пол перед выходом и даже пафосно подрал на себе дерюжку. Через него легко переступили. Более того, Польшу после этого дерибанили еще дважды и стерли с карты Европы. Но Рейтан, как утверждает «Википедия», до сих пор как бы считается национальным героем, примером патриотизма и самоотверженности. Его именем названы многочисленные школы, гимназии, лицеи и даже воинские части.



Вот Дуда, похоже, рассказал Трампу об этом торжестве неукротимого гонорового польского духа, и американский президент решил: «Ну-ну, вот приедешь ты в США и что-то попросишь. Я тебе покажу «дух Рейтана»...». Так оно и получилось. Из Дуды в США получился такой Рейтан, как, впрочем, из самого Рейтана – поляк. Никаким поляком этот самый гордый Тадеуш не был. Происходил из ополяченного прусского дворянского рода собственного герба Рейтан и жил в Великом Княжестве Литовском, точнее – в собственном поместье в селе Грушевка, находящемся сегодня в Белоруссии. Сам этот герой Рейтан до окончательного позора Польши не дожил, умер молодым в 1780 году 40 лет от роду. А его поместье в 1793 году после второго раздела Речи Посполитой вошло в состав Российской империи...



Вполне возможно, что Дуда и об этом рассказывал Трампу. И перед картиной Матейко, и потом в Вашингтоне, когда униженно предлагал открыть на территории Польши американскую военную базу. Чтобы Трамп был посговорчивее, Дуда обещал финансировать эту базу польскими же деньгами. И даже назвать ее «Форт Трамп». В честь сами знаете кого. И этот «сами знаете кто», услышав эти слова Дуды, оторопел от неожиданности и даже удивленно поднял брови – обычно у него что-то просят, а не ему предлагают. Но все равно Трамп не был бы Трампом, если бы не отчебучил что-то и не обставил так, как обставил. Об инициативе Дуды насчет содержания американской базы в Польше он сказал: «Польша будет платить за это миллиарды и миллиарды долларов. Президент предложил нам гораздо больше, чем два миллиарда долларов за это, и мы изучаем это». А потом все равно макнул Дуду в стол, чтобы не строил из себя Рейтана и не напоминал о «гордом польском духе»...



И что об этом можно сказать? Проамериканские поляки пускают пузыри из носа от радости, как и Дуда, который так обосновал свою инициативу: «Присутствие американских вооруженных сил в этой области абсолютно оправданно. Я убежден, что нет более эффективного метода предотвращения войны, чем демонстрация решимости отразить атаку в любой момент. ...Это партнерство имеет важное значение в свете все более серьезных проблем, связанных с безопасностью, которые являются следствием агрессивного поведения России, распространения оружия массового уничтожения во всем мире, терроризмом, организованной контрабандой иммигрантов и напряженностью на Ближнем Востоке». Но вот польские критики инициатив своего президента указывают на то, что Варшава зря потратит деньги на американскую базу, потому что от русских, начни они воевать с Польшей, она (база) не спасет аж никак. От слова «совсем» не спасет. Особенно если американцы захотят там разместить свое вооружение, которое Россия воспримет как угрозу себе. И с этим, в принципе, трудно не согласиться...



А Украина? А ей тоже может «прилететь», если сцепятся американцы и русские в Польше и если, конечно, Украина сохранится до того времени самостоятельной и ее не поимеют каким-нибудь членом, например, НАТО, когда нельзя будет отвертеться. И американцам что? Им не жалко ни Польшу, ни Украину, они далеко, а жар будут разгребать вассалы...



...Об этом, на мой взгляд, нужно помнить и гаранту нации, который отбыл в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН и наверняка будет подлавливать Трампа, как минимум, для очередного фото, такого важного в начавшейся борьбе за президентское кресло в Украине. Вот не надо шумерской нации «рейтанить», учитывая, что было и с самим Рейтаном, и с его поместьем, и с самой Польшей...



