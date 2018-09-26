Верх цинизма. Заяц вымогал деньги даже у журналистов

Общественная организация «ВО «Всеукраинский союз народных реформ», возглавляемая дважды судимым Виктором Зайцем, занимается рейдерством в отношении журналистов, шантажом политиков и предпринимателей. После обращения в Минюст нескольких депутатов от БПП начато проверку.



Виктор Заец представляется журналистам, работающим в интернет-изданиях, правозащитником и предлагает опубликовать ряд компрометирующих материалов на политиков и бизнесменов. Как пишет в своем заявлении в Нацполицию одна из пострадавших (копия прилагается ниже), за неразглашение данных, якобы полученный гонорар и нераспространение аудиозаписи разговора встречи Заец требует 25 тысяч долларов. В случае обращения к правоохранителям угрожал физической расправой в отношении журналиста и его семьи.



Попытки мошеннических действий со стороны псевдоправозащитника не остались незамеченными, и группа депутатов от БПП обратилась к Министерству юстиции. В частности, депутат Александр Кирш и другие парламентарии просят остановить необоснованное давление и рейдерство на граждан Украины со стороны «ВО «Всеукраинский союз народных реформ».



«Действия членов общественной организации имеют признаки рейдерских — с целью установления контроля над активами компаний против воли их владельцев. Кроме того, члены ОО постоянно осуществляют незаконные действия по вмешательству в личную жизнь владельцев украинских компаний и их семей», — говорится в депутатском обращении.



В связи с многочисленными фактами распространения клеветнической информации и вмешательства в личную жизнь граждан Украины, депутаты просят проверить деятельность «Всеукраинского союза народных реформ» на предмет ее соответствия Закону Украины «Об общественных объединениях». В частности, пункт 3 статьи 4 упомянутого закона предусматривает ограничения на общественную деятельность, если это необходимо для защиты прав и свобод других людей. Парламентарии также выяснили, что, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра общественных объединений, Виктор Заец среди учредителей организации не числится.



Соответственно, если проверка Минюста подтвердит информацию о незаконной деятельности общественной организации, ее регистрация может быть отменена.



Более того, подобные жалобы на него уже поступали от предпринимателей. За распространение неправдивой информации относительно директора завода «Диамант 13» Виталия Лихогуба на Зайца подали в суд. Владелец ЖК «Busov hill» Валерий Вощевский, экс-народный депутат Григорий Калетник также направляли обращения в правоохранительные органы, где требовали разобраться с мошенником.



Министерство юстиции приняло обращение группы депутатов о внеплановой проверке деятельности и источника финансирования ГО. В ходе начавшегося аудита, среди прочего, выяснилось, что «ВО «Всеукраинский союз народных реформ» ни разу не получила членские взносы.



Как стало известно СМИ, Виктор Заец дважды судим — по статьям 83 и 194 УК Украины за незаконное завладение материальными ценностями и транспортным средством (уголовное дело №08-7960), а также по статье 189 за вымогательство (уголовное дело №01-12477).







Источник: Антикор

