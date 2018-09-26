Зачем Монатику 6 плиток шоколада перед концертом?

Десять лет назад в успех Дмитрия Монатика не верили, ему отказывали на кастингах, а на радиостанциях не хотели брать песни в эфир. Сейчас он – звезда первого эшелона и законодатель нового музыкального направления. Тинейджеры копируют его стиль, коллеги мечтают спеть с ним дуэтом, по радио каждый час крутят его песни, а концерты у него едва ли не каждый день. Съемочная группа программы «Утро с Интером» побывала на одном из концертов Дмитрия в городе Запорожье. После выступления в эксклюзивном интервью артист откровенно рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в начале своей карьеры, поделился планами на будущее и открыл секрет шести плиток шоколада, которые всегда должны быть в его гримерке.

О своих неудачах в начале карьеры Дмитрий вспоминает с улыбкой. Когда-то он – никому не известный парень с дипломом юриста – приехал из Луцка покорять столицу, но на радиостанциях отказывались брать его песни, говорили – «не формат». «Я возвращался в Луцк, но потом не мог себе этого простить и опять ехал в Киев, потому что уже привык к этому ритму, к этому темпу и не мог без этого жить», – вспоминает певец.

И молодой человек продолжал штурмовать кастинги отечественных талант-шоу. Во время одного из них рэпер Серега усомнился в его способностях, сказав, что «блистать вокалом» Дмитрий не будет. «Эти слова меня очень даже вдохновили, мы с Серёгой тепло общаемся по сегодняшний день, – рассказывает Монатик. – Я благодарен каждому человеку, который встречался на моем пути. Они не давали мне задрать нос, но и не давали его опустить».

Свою карьеру Дима начинал сам, без менеджеров и помощников, только с синтезатором Yamaha в руках. В 2011 году Дмитрий работал в балете Натальи Могилевской и параллельно писал песни для украинских исполнителей, этим и зарабатывал на жизнь. В то время на свет появилась песня «40 градусов», которая стала хитом Светланы Лободы. Сам Монатик говорит, чтокомпозиция написана в соавторстве с певицей, потому что Светлана ее немного переформатировала: «Я адресовал эту песню подругам: «Не парьте мне мозг, подруги, я сегодня пьяна, его неземные слова допила до дна, идите, пускайте слухи, ваша лесть не нужна, от одного лишь взгляда его убегаю вон от ума». Лобода в этой песне сделала обращение не к подругам, а к маме. От этого песня стала гораздо глубже, взрослее».

Теперь Монатик значительно меньше пишет песни другим артистам. Он гастролирует по стране, собирая аншлаги. И, как любая звезда, имеет свои требования к организаторам концертов. Например, в райдере Дмитрия прописано, что в его гримерке всегда должны быть шесть плиток шоколада: четыре – молочного и две – черного. «Вообще не представляю свою жизнь без шоколада! – признается певец. – Это энергия! Я на сцену без куска шоколада не смогу выйти. Ребенка в себе забывать ни в коем случае нельзя».

В душе артист остается ребенком, но планы на жизнь строит достаточно взрослые: «Я отдаю себе отчет, что сцена не вечна, физические силы не вечны, всегда нужно уметь уходить. Не хочу, чтоб это был единственный источник дохода, без которого ты просто не можешь жить. Через 10 лет мне хотелось бы иметь свой продюсерский центр, какой-то продакшн».

Год назад Дмитрий собрал аншлаг в 10-тысячном Дворце спорта в Киеве, а следующим летом планирует выйти на сцену столичного НСК «Олимпийский». Когда-то у певца не было ничего, кроме мечты и таланта, но он знает, как достичь желаемого! «Все наши мечты, как оказалось, – маленькие цели,– говорит Монатик. – К ним нужно стремительно двигаться».

Эксклюзивное интервью Дмитрия Монатика в программе «Утро с Интером», в рубрике «Звездные гастроли» –https://www.youtube.com/watch?v=2_R8X_0txqI