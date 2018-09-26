Медведчук: самый масштабный обмен пленными произошел исключительно благодаря Путину

Бывший глава администрации президента в 2002-2005 годах, лидер общественного движения "Украинский выбор" и член партии "За життя" Виктор Медведчук рассказал о самом крупномасштабном обмене пленными, который произошел 27 декабря 2017 года. Подробностями подготовки к обмену и роли в этом Владимира Путина и Петра Порошенко он поделился в эксклюзивном интервью телеканалу NEWSONE.



"Договоренность была достигнута 306 на 74, что и произошло за небольшим исключением: из тех 306, что мы должны были передать Донецку и Луганску, часть уже была освобождена, так как отбыли наказание или им изменили меру пресечения, или они уже закончили отбывать наказание. Сам процесс происходил таким образом, что мы подошли к тому, что надо выполнять пункт, записанный в Минских соглашениях и утвержденный резолюцией Совета безопасности ООН, а он звучит "всех на всех", то Украина по отдельным основаниям (там были лица, которых мы должны были отдать, но они обвинялись в совершении особо тяжких преступлений; лица, которые, как считала украинская сторона, не были связаны с событиями в АТО на линии соприкосновения) не могла их отдать. Такова была директива Президента Украины", - рассказал он.



По словам Медведчука, когда он понял, что Украина не сможет обменять "всех на всех", он решил попросить президента РФ Владимира Путина помочь. Он обратился к нему в присутствии патриарха Кирилла в середине ноября 2017 года со словами "если Вы, Владимир Владимирович, используете свой огромный авторитет и будете исходить из позиции и принципа гуманизма и обратитесь с такой просьбой к господину Плотницкому, лидеру непризнанной "ЛНР", и господину Захарченко, я думаю, мы сдвинем с места и сможем освободить 380 человек до Нового Года и Рождества Христового".



Российский лидер в тот же день позвонил представителям ОРДЛО, по его признанию - в первый раз, и они согласились.



"Украинская сторона в моем лице, а точнее через меня - мне была доведена директива, что в этих списках есть 18 граждан России. Вроде как мы не освобождали раньше граждан России в процессе этих обменов и не меняли украинцев на украинцев, в ведь было и такое, когда мы меняли украинцев на украинцев. Когда мы обменяли Солошенко и Афанасьева, которые отбывали наказание в России, мы обменяли на двух одесситов. То есть Россия отдала наших и получила наших, грубо говоря, граждан Украины. Так вот здесь почему-то возникла принципиальная позиция. В МИД сказали, что есть конвенция, по которой мы не можем отдавать граждан России. Я приехал в Москву 21 или 22 декабря и мы неделю вели переговоры с представителями глав "ДНР" и "ЛНР" и представителями руководства РФ. У нас был очень тяжелой разговор и каждую минуту я понимал, что обмен может быть сорван, потому что списки были утверждены всеми, в том числе и господином президентом, и когда эти списки попали там и они согласились на это по просьбе Путина”, - продолжил политик.



Медведчук подчеркнул, что обмен стал возможным именно благодаря Владимиру Путину.

"Когда он настоял, что мы должны довести до конца и позиция Украины пусть остается позицией Украины, а Украина предложила поменять на других 18, мы их поменяли, то есть количество сохранили, а тех людей, которые были согласованы, мы изменили”, - объяснил он.



Медведчук упомянул и о роли украинского президента Петра Порошенко в обмене.



"Все выступления господина Порошенко и других лиц, которые якобы причастны к этому обмену, но на самом деле никакого отношения не имеют…. Порошенко имел отношение, потому что если бы он не помиловал людей, если бы он не дал добро на этот обмен, то он бы не состоялся, но все остальные никакого отношения не имеют", - прибавил политик.



Источник: NewsOne



