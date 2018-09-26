Политолог о факторе Медведчука: станет главным лоббистом объединения сил юго-востока Украины

Член партии «За Життя» Виктор Медведчук – единственный из украинских политиков, у кого есть возможность регулярно вступать в прямой и доверительный контакт с президентом России Владимиром Путиным.



Такое мнение высказал в статье, посвященной сценариям выборов в Украине, политолог, заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.



Медведчук, пишет Игнатов, не боится открыто излагать свои взгляды. К примеру, о необходимости федерализации Украины, защите русского языка и прямых переговорах с ОРДЛО. В партии «За Життя», к которой присоединился политик, именно Медведчук будет отвечать за «восстановление мира с Россией и возобновление переговоров с СНГ». Все эти факторы помогут Медведчуку сформировать сильный противовес националистическим силам, разочарование которыми растет день ото дня.



«С победой второго Майдана были связаны ожидания быстрой нормализации страны по образцу восточноевропейских соседей и столь же быстрого наступления позитивных эффектов от интеграции в европейские институты. Ни то, ни другое не сбылось. Это породило в украинском обществе глубокий кризис доверия к любым политическим силам», - отмечает Игнатов.



Для того, чтобы не допустить реванша, прозападные политические силы активно пытаются представить Медведчука агентом Кремля, использовать так называемую российскую карту, отмечает Игнатов, и ставят под сомнение реальный потенциал политика как посредника на переговорах между разрозненными силами юго-востока, которому готовы доверять все стороны.



И чтобы преломить ситуацию и вывести единого кандидата от юго-востока во второй тур президентских выборов, а впоследствии провести как можно больше людей в Верховную Раду, партиям «За Життя» и «Оппозиционному блоку» необходимо договариваться и объединяться, подчеркивает Игнатов. И вести единую кампанию с общей стратегией.



«В президентской кампании – это выход во второй тур кандидата, представляющего юго-восток и выступающего за геополитический нейтралитет Украины. Наиболее реалистичный сценарий в парламентской кампании – это завоевание партией или партиями, представляющими юго-восток, второго места по партийным спискам и, возможно, по общему количеству мандатов и превращение их в главную оппозиционную силу в Верховной раде. Возможно, политики юго-востока смогут даже войти в правительство или получить посты уровня вице-спикера Верховной рады», - рассуждает Игнатов.



В таком случае либо будет избрана сильная власть, которая получит кредит доверия от граждан на продолжение реформ и сможет в полном объеме выполнять обязательства перед западными партнерами и МВФ, отмечает политолог, либо текущий кризис доверия будет законсервирован до следующих выборов, а по итогам голосования сложится даже еще более слабая, чем сейчас, властная конструкция.



Источник: https://carnegie.ru/commentary/77281



