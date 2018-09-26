Трамп рассказал об успехах США за два года

По мнению президента Дональда Трампа, Соединенные Штаты достигли значительного прогресса с тех пор, как он заступил на пост. В стране успешно провели налоговую реформу, увеличили число рабочих мест, чем улучшили благосостояние американского народа.



"США стали более безопасной страной, они стали сильнее и богаче", - сказал Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН. Его цитирует Интерфакс.



"Сегодня я стою перед Генассамблеей, чтобы поделиться с вами необычайным прогрессом, которого нам удалось добиться", - подчеркнул он. "За менее чем два года моя администрация достигла больше, чем почти что любая администрация за всю историю нашей страны", - сказал американский президент.



По словам Трампа, с тех пор, как он стал президентом, в стране были успешно проведены налоговые реформы, увеличено количество трудовых мест, усилена армия, а также общее благосостояние американского народа значительно улучшилось.



"Экономика Соединенных Штатов достигла такого роста, как никогда прежде. С момента моего избрания состояние США возросло на $10 трлн", - утверждает президент США.

