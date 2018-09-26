Адвокат Вышинского опроверг заявление СБУ о завершении расследования

Следователи не предъявили арестованному руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому обвинительный акт, поэтому нельзя говорить об окончании уголовного расследования, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Андрей Доманский.



Ранее заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что досудебное расследование дела Вышинского завершено, материалы готовятся для передачи в суд.



По словам Доманского, он сегодня разговаривал со следователем СБУ, который сам "немного в шоке от того, что сделали товарищи в Киеве". По словам юриста, следователи собирались выполнить еще ряд процессуальных действий.



"Могу лишь подтвердить, что досудебное расследование продолжается, никто его не завершал. Моментом завершения этого досудебного расследования является предъявление обвинительного акта подозреваемого и открытие материалов уголовного дела", — заявил Доманский.



Он добавил, что разговаривал непосредственно с начальником следствия.



"В отношении информации о якобы завершенном досудебном расследовании в отношении Кирилла Вышинского, сторона защиты и Кирилл об этом не уведомлены надлежащим образом, соответственно информация является недостоверной, как всегда желаемое выдаем за действительное", — написал Доманский на своей странице в Facebook.



При этом он напомнил, что в среду Апелляционный суд Херсонской области рассмотрит жалобу защиты на продление ареста Вышинского.



Вышинского задержали в мае в Киеве. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вышинский находится под арестом уже более 120 дней.



К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство.



Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.



Также серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

