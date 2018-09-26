Александр Ефремов рассказал, как проходят судебные заседания по его делу

Дело против бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александра Ефремова состоит из 17 томов, 12 из них были отозваны прокурором, так как материалы, подготовленные стороной обвинения, доказывают его невиновность. Об этом Александр Ефремов написал на своей странице в Facebook.



Экс-нардеп, которого обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную целостность, создании террористической организации и захвате государственных зданий, уже два года и два месяца находится в СИЗО. По словам Александра Ефремова, дело развалено, и в нем ничего нет по сути.



"80 допрошенных свидетеля, из которых 79 - заявленных прокуратурой. Ни один из свидетелей не дал прямых показаний, что я хоть в чём-то виноват. Ответы некоторых допрошенных показательны: «Мы считаем что…», «Прочел в интернете …», «Ходили слухи…»", - пишет бывший депутат.



По его словам, судьи и прокуроры имитируют процесс, а среди материалов, которые приобщены к делу, есть такие, чья связь с делом непонятна. В частности, Александр Ефремов приводит пример, как на одном из видео, которое демонстрировалось на заседании, была запись церковного хора.



"Пригласите на мой суд студентов юрфака, такое только в цирке можно увидеть. Судебном цирке", - резюмирует экс-нардеп.

