Украина должна до конца года выплатить почти 100 млрд. гривен

Украине до конца текущего года необходимо выплатить 91,34 млрд гривен или 3,25 млрд долларов по внешним долгам. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают "Украинские новости". В том числе, Украине необходимо погасить внешние долги на 49,86 млрд гривен или 1,8 млрд долларов в эквиваленте по курсу Национального банка Украины и обслужить на 41,48 млрд гривен или 1,5 млрд долларов в эквиваленте.

Кроме того, в 2019 году Украине необходимо выплатить по внешним долгам 165,3 млрд гривен или 5,88 млрд долларов, в 2020 - 169,88 млрд гривен или 6,04 млрд долларов по курсу НБУ.

