В Кабинете министров решили, чем именно займется "экспертная группа по вопросам языковой политики"

Экспертная группа по вопросам языковой политики, созданная на заседании Верховной Рады 19 сентября, будет проводить мониторинг языково-культурной ситуации в Украине. Об этом со ссылкой на постановление Правительства № 761 пишет Юрлига.



Отметим, что данная экспертная группа - временный орган Кабина. Он является консультативным и нужен, чтобы изучить проблемные вопросы государственной языковой политики. Непосредственный мониторинг языково-культурной ситуации в стране является одним из ее заданий. Также эксперты, в число которых войдут министр культуры и заместители глав ряда министерств, будут разрабатывать критерии оценки эффективности языковой политики в сфере культуры.



Кроме того, экспертная группа подготовит ряд предложений, которые будут касаться развития государственного языка, создания единого культурного пространства Украины, а также объема их финансирования.



Состав экспертов определит Кабмин, а возглавит группу Вице-премьер-министр Украины. Помимо чиновников, в ее работе поучаствуют ученые, директора институтов языковедения и представители общественности.

