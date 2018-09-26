Украина не смогла перенести Трехстороннюю группу из Минска

Переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе будут проведены в Минске, несмотря на требование Украины изменить площадку. Об этом сообщают российские "Известия" со ссылкой на российские дипломатические источники. По мнению источника, перенос переговоров помешает установлению мирного процесса в регионе.

Собеседник издания подчеркнул, что Беларусь не оказывает политического давления на участников переговоров и придерживается нейтралитета.



Роль Минска в переговорах состоит исключительно в предоставлении площадки и помощи в организации встреч. Все трудности, по мнению российского источника, искусственно создаются украинской стороной.



Информацию о том, что место переговоров останется неизменным, подтвердили глава комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, а также "депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики" Мирослав Руденко.

