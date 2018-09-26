Франция хочет привлечь к формату G7 другие страны

Франция, к которой в 2019 году перейдет председательство в Группе семи (G7), хочет привлечь к этому международному формату другие державы. Об этом заявил во вторник французский президент Эмманюэль Макрон на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



"Я хочу суметь глубоко пересмотреть этот формат, чтобы привлечь к нему многие другие державы и работать над новыми видами координации", - сказал Макрон.



Французский лидер также сообщил, что главной темой предстоящего саммита G7 Франция объявит борьбу с неравенством доходов в мире. Как он подчеркнул, несмотря на огромные усилия, прилагаемые для сглаживания разрыва между богатыми и бедными регионами планеты, по-прежнему "в странах Организации стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР - прим. ТАСС) доходы в 50 раз выше, чем в бедных странах. "Можно ли выстроить баланс в таких условиях? Нет, и поэтому мы должны действовать".



Макрон особо отметил, что о приоритетной теме в повестке председательства Франции в G7 он "хотел объявить именно в ООН". "И перед вами же я обязываюсь отчитаться о результатах саммита в Биаррице в сентябре следующего года, потому что время, когда клуб богатых стран в одиночку мог определять соотношение сил в мире, давно прошло", - отметил он.



Группа семи - неформальный международный клуб, в который входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Саммит G7 пройдет во французском Биаррице в сентябре 2019 года.



По мнению Макрона, состав Совета Безопасности ООН должен быть расширен, чтобы лучше отображать соотношение сил в современном мире. "Мы будем отстаивать расширение Совета Безопасности по двум категориям его членов, чтобы его состав отражал современное соотношение сил", - сказал он. Как подчеркнул Макрон, Совбез должен "укрепиться в качестве места согласования решений, а не места, где возникают препятствия".



Макрон считает, что право вето постоянных членов Совбеза должно быть ограничено в ситуациях, когда речь идет о вопиющих крупномасштабных преступлениях. "Мы сделаем так, чтобы до конца года эта Генеральная Ассамблея двумя третями голосов своих членов сумела поддержать ограничение права вето в случаях массовых жестокостей", - сказал он.



Совет Безопасности ООН насчитывает 15 членов. Среди них - пять постоянных членов, обладающих правом вето: Великобритания, КНР, РФ, США и Франция. За счет права вето каждая из этих стран может блокировать любую содержательную резолюцию СБ ООН, вне зависимости от того, сколько голосов в общей сложности подано в поддержку того или иного документа.

