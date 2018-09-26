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Вышел финальный трейлер "Фантастических зверей-2"
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала новый, финальный, трейлер ленты "Фантастические звери: Преступления Грин-де-Вальда".
Фильм расскажет историю борьбы молодого Дамблдора и Ньюта Скамандера с темным волшебником Геллертом Грин-де-Вальдом.
Режиссером продолжения вторых "Фантастических зверей", как и первой части картины, выступил Дэвид Йейтс.
Главные роли исполнят Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Кэтрин Уотерстон и Джонни Депп.
В украинский прокат фильм выйдет 15 ноября 2018 года. Выход третьей (заключительной) части ожидается в 2020 году.
Источник: Корреспондент
13:31