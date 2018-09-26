Сахар оказался ключевым фактором защиты от ожирения

Моносахарид манноза является изомером глюкозы. И недавно было установлено, что он позитивно влияет на кишечную микрофлору, передает "Vista News". Итог - жир не откладывается, даже при высококалорийном рационе. Получается, сахар нормализует обмен веществ и защищает от ожирения.



В доказательство приводятся результаты эксперимента с грызунами. Мышам давали только пищу высокой калорийности. Но при этом в первые дни жизни животным давали также маннозу. И этот сахар спасал от набора веса именно за счет воздействия на микрофлору кишечника. Кстати, пик ее формирования приходится на первые недели жизни животного. Примечательно: на взрослых мышей аналогичный эффект не производился.



До недавнего времени считалось, что манноза не влияет на углеводный обмен и не изменяет его, ведь почти 90% этого сахара выводится из тела. И уровень глюкозы при этом практически не изменяется. Ранее было установлено: манноза не дает прикрепляться патогенам к уротелию (покрывает пути мочеполового выделения), что делает ее эффективной в борьбе с циститом. В свободном виде она содержится в плодах многих цитрусовых, в некоторых грибах (в лисичке обыкновенной и в грибах чайного дерева).

