Алкоголь признан главным убийцей мирового населения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала неутешительный вывод: смертность во всем мире в первую очередь вызвана злоупотреблением алкоголя, передает "Ридус". Каждая двадцатая смерть в мире вызвана вождением в нетрезвом виде или заболеваниями, связанными с алкоголизмом. Три четверти летальных исходов - это мужчины.



Заболевания, вызванные употреблением алкоголя, диагностированы у 237 миллионов мужчин и 46 миллионов женщин. При этом больше всего выпивают в Европе. И, кстати, в России, Молдавии и Белоруссии потребление спиртного постепенно сокращается. На сегодняшний день, согласно официальной статистике, в России не пьют 40% населения.



Однако не все согласны с официальной статистикой, считая реальную ситуацию менее радужной. К примеру, депутат Государственной думы Виталий Милонов направил министру здравоохранения России письмо с предложением временно ввести в стране сухой закон. В свою очередь, зампред Правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова высказывается за повышение возраста отпуска алкогольной продукции до 20 лет.

