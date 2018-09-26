Хроники «здобулятины»-1: выиграл в ЕСПЧ — получи вексель

Давно хотел написать пропагандистско-клеветнический цикл под условным названием «Из жизни «здобулянтов». Типа «мы здобулы»... и дальше по списку: безвиз, «безслов» (о свободе слова), «безрост» (о экономическом росте) и т.д. Но все как-то не рисовалось. А тут прочитал сгоряча, чего со мной ранее не бывало, первые 20 статей проекта бюджета-2019 и сразу — тема выплыла «безсуд»: с 2015 года всем, кто отсудил в ЕСПЧ бабло у государства Украина, вместо денег выдают... векселя на 7 лет. Вот это «здобулятина!».



Итак, начну с тупого официоза. “Проект Закону про Державний бюджет України на 2019 рік. Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 7.544.562.370 гривень за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років з відстроченням платежів за цією заборгованістю на один рік та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних. Право видачі таких векселів надати органам Державної казначейської служби України” (конец цитаты).



Забавно, да? Т.е. ты пострадал от беззакония в Украине. Отстоял свои права на европейском уровне. Получил решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Можно только представить, каких материальных, интеллектуальных и прочих затрат это стоило. Расплатился с адвокатами. Распаковал чемоданы. Сидишь, радуешься, предвкушаешь компенсацию...



Фигушки! Решение ЕСПЧ получить можно. А выполнить его нельзя. Страна-то бедная. Денег “нет и неизвестно”. Да и жаловаться некуда. А куда ты пожалуешься, что тебя кинули с исполнением решения ЕСПЧ? Обратно в ЕСПЧ? В ООН? В НАТО? В администрацию президента? Последнее было шуткой. Хотел, как у Высоцкого: “Если вы не отзовётесь, мы напишем... в "Спортлото". Но подумал: не все это помнят и поймут.



Итак, по делу. 16 сентября 2015 года Кабинет министров утвердил Постановление №703 о порядке реструктуризации задолженности по решениям Европейского суда по правам человека против Украины. Этим постановлением он заменил выплаты денежных средств казначейскими векселями. И расписал, как это делать на практике.



Т.е. люди боролись за демократию. Антинародный режим над ними изгалялся (на то он и антинародный). Демократия победила. И теперь... должна платить. Чушь какая-то. Но так по факту выходит. Пока дело рассмотрели, решение вынесли, то да се, Янукович сбежал, майдан победил, а в бюджете мышь повесилась. Не нашла себе места в пустом холодильнике и пристроилась в бюджете



Надо продлить обращение казначейских обязательств с 7 до 15 лет. Чтобы у многих зародилось сомнение: доживут ли они до выплат. И поставить терпилу перед мучительным выбором: имуществом сейчас или векселями потом? Деньги не предлагать вообще. Никакого соблазна!

На руки разрешили выдавать только 10% суммы, которую ЕСПЧ присудил выплатить по иску. Остальное — векселями. Причем, сумма задолженности разделяется на несколько равных частей, на каждую из которых выдается отдельный вексель. И погашается через два, три, четыре, пять или семь лет. Чем больше сумма — тем дольше срок погашения.Причем, процент на 2019 год – “9,3 відсотка річних” – это показатель, приближенный к официальной инфляции за текущий 2018-й год. В 2019-ом инфляцию нарисовали ниже – 7,4%, но все мы понимаем, что это фейк, и на практике обесценивание гривны достигнет совершенно других параметров. Более зверских. Особенно, если учесть предвыборные вливания и отсутствие транша МВФ.Можно было бы выставить процент, соизмеримый с размером ставки по депозитному вкладу в национальной валюте. Но... Зачем баловать предателей и сутяжников? Тех, кто не смирился со своим справедливым приговором в Украине и подался искать справедливости в европейские края.Я, конечно, понимаю, что “Україна – це Європа, і так має бути завжди”. Но не надо воспринимать плакаты и лозунги буквально. Их не для того рисовали. Для чего? Ну, просто так. Чтобы поднять настроение воюющей нации, которая на своих восточных рубежах отражает широкомасштабную российскую агрессию и защищает от нее Европу.А Европа, вместо того, чтобы из чувства благодарности выкинуть все иски против Украины в мусорный бак, да еще и скинуться деньгами на нашу бедность, накручивает многотысячные суммы выплат. Причем, как это ни парадоксально, нынешняя демократическая власть должна платить в том числе и жертвам “антинародного режима”.Т.е. люди боролись за демократию. Антинародный режим над ними изгалялся (на то он и антинародный). Демократия победила. И теперь... должна платить. Чушь какая-то. Но так по факту выходит. Пока дело рассмотрели, решение вынесли, то да се, Янукович сбежал, майдан победил, а в бюджете мышь повесилась. Не нашла себе места в пустом холодильнике и пристроилась в бюджете.И в этом сложной геополитической ситуации какие-то ябеды и провокаторы пожаловались в европейский суд, что им в “казематах свободы” вставляли дубинку в очко и делали “слоника”. А Европа посчитала это мазохистскими забавами, за которые, по их мнению, надо платить. А тут война. Платить нечем.Вот Арсений Яценюк (он тогда был премьером) и постановил: выдавать не деньгами, а векселями. Идея всем понравилась. Правительство Владимира Гройсмана ее развило и поддержало. И теперь каждая “тварь дрожащая”, которая притащит в демократическую Украину решение ЕСПЧ, что родина должна ей денег, получает со всего размаху... стопку казначейских векселей. Как там, в советской киноклассике: “Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку”.Векселя — вещь в хозяйстве практически незаменимая. Согласно постановлению 2015-го года, их счастливые обладатели могут использовать свое добро для погашения кредиторской задолженности (заметим – с согласия кредиторов); продажи физическим и юридическим лицам; осуществления расчетных операций в банках; залога с целью обеспечения обязательств и т.д..Как забавно, да? Тебе не только дают вексель, но еще и рассказывают, куда его можно пристроить. Коротко говоря, пристроить можно всюду, где возьмут. Если не возьмут, то это не проблема государства. Значит, не сумел убедить своего партнера, что эта долговая бумага действительно ценная.Я вообще считаю, что мы слишком балуем сутяжников, выставивших на деньги родину в Европейском суде по правам человека. Все эти долговые расписки на 7 лет с процентной ставкой ниже уровня реальной инфляции — детский лепет.Надо продлить обращение казначейских обязательств с 7 до 15 лет. Чтобы у многих зародилось сомнение: доживут ли они до выплат. И поставить терпилу перед мучительным выбором: имуществом сейчас или векселями потом? Деньги не предлагать вообще. Никакого соблазна!Насчет имущества. Вы не ослышались. Я именно о нем и говорю. На малую приватизацию выставлено много всякого хлама. Мы об этом неоднократно и подробно писали. Какие-то сараи, швейные мастерские, другое провинциальное убожество. Вплоть до общественных туалетов. В общем, накидали всякого дерьма.Естественно, его никто не берет. И казна не наполняется. Вместе с тем кругом ходят сутяжники, отсудившие у государства деньги в ЕСПЧ. Надо предложить им альтернативу. Не хочешь векселями на несколько лет, бери товаром. Как в моем советском детстве : приносишь чеки в “Березку” и выбираешь — шуба, шоколадка или японский магнитофон.Выбирай в супермаркете приватизации на Prozorro все, что на тебя смотрит. И по любой цене. Хочешь телефонную будку под Ужгородом? А туалет в Одессе? Детсад в Мелитополе? Забирай, пользуйся, не стесняйся, государство себе еще набанкротит.Можно даже разрешить доплачивать из своих сбережений, если их не конфисковали. Жалобщик за то, что он дошел до Европейского суда и чего-то там отсудил, должен быть наказан максимально. Казначейские векселя — это лишь начальный этап “здобулятины”.Я думаю, мои рациональные предложения на счет оплаты приватизационными туалетами будут рассмотрены и с благодарностью приняты. Это вам не антинародный режим, чтобы деньги с него требовать. Вексель получил — и будь счастлив. Ты — европеец.