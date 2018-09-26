Аброськин рассказал, как расследуется дело об обезглавливании харьковского судьи

Были найдены подозреваемые, причастные к жестокому убийству харьковского судьи, которое произошло в 2012 году. Об этом первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал в интервью "Сегодня".



"Появилась информация, дающая надежду на раскрытие дела об убийстве судьи Трофимова", - сказал Аброськин. По его словам, за рубежом задержаны некоторые лица, которые могут быть причастны к этому делу. Правоохранители выезжали в эту страну и проводили работу.



По словам первого заместителя главы Нацполиции, они "кое-что знают, но заявить, что уже на прямом пути к раскрытию, пока не могут". Также Аброськин подтвердил, что мотив убийства был связан с деятельностью Трофимова как судьи.



Отметим, что нападение на судью Фрунзенского районного суда Харькова Владимира Трофимова произошло 15 декабря 2012 года. Его, а также членов семьи - супругу, сына, невестку - убили. Тела жертв были обезглавлены.

