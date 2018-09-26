В четверг ожидаются небольшие дожди, в пятницу потеплеет

В ближайшие сутки, 27 сентября, территория Украины еще останется в холодной воздушной массе, погоду большей части будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр. В четверг в Украине без осадков, лишь в Волынской, Львовской, Ровенской и северных областях ночью, утром местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, в восточных, южных и большинстве центральных областей 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 11-16° тепла, в южной части - до 18° (в Карпатах ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 4-9° тепла).



В Киеве ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-12 м/с . Температура ночью 6-8°, днем 12-14°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 30,3 градусов тепла в 1924 году, самая низкая ночью – на отметке 1,2 градуса ниже ноля в 1906 году.



В пятницу, 28 сентября, на Украине без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем около 20°.



26 сентября в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 15-20°, в Днепре в пределах Киева 15°.

