В Швейцарии отказали Абрамовичу в виде на жительство

Российский миллиардер Роман Абрамович еще в 2017 году подавал заявление на получение вида на жительства в Швейцарии, но получил отказ от местных властей. Об этом, ссылаясь на швейцарские СМИ, сообщает ВBC.



Причина отказа оказалась весьма неожиданной, она сформулирована как угроза общественной безопасности и опасность репутационных убытков. Оказалось, что федеральная полиция Швейцарии подозревает миллиардера в контактах с преступными организациями и отмывании денег. Такую информацию напечатала "Tages-Anzeiger", издание, принадлежащее швейцарскому медиахолдингу Tamedia. Отметим, что Абрамович через суд пытался запретить СМИ печатать сведения про себя.



Юристы Абрамовича отрицают все факты, изложенные в прессе, и анонсируют судебное разбирательство по поводу клеветы и распространения неправдивой информации. Напомним, что в 2018 году Роман Абрамович получил израильское гражданство после того, как Великобритания не продлила ему визу.

