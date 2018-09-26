В ГД прокомментировали попытку не допустить упоминания в ООН слова "Крым"

Требовать какой-то объективности от "ручного голубя США" в лице ООН смешно, заявил депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек (ЕР), комментируя попытку не допустить упоминания в докладах российских правозащитников на площадке организации слова "Крым".



Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов сообщил РИА Новости, что представители секретариата 39-й сессии Совета по правам человека ООН пытались не допустить упоминания в докладах российских правозащитников слова "Крым". По его словам, правозащитникам в докладе предлагали говорить "Автономная республика Крым, Украина".



"Смешно требовать какой-то объективности от ручного голубя США, в которого сегодня превратилась когда-то уважаемая и самая авторитетная международная организация. О каких принципах международного права можно говорить, если госсекретарь США позвонил в ООН и сказал историческую фразу: "Крыма нет", — и в ООН сразу же стерли из памяти информацию о существовании нашего полуострова", — сказал Бальбек РИА Новости.



Политик считает, что каждая поездка делегации России в ООН — это разговор не с чиновниками организации, "а с посредниками Вашингтона". "Но, к сожалению, альтернативы на сегодняшний день нет. Это единственная мировая площадка, где можно обсуждать какие-либо вопросы", — заключил он.

