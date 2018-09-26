Москаль анонсировал проблемы с раздачей украинцам чешских паспортов

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль допустил возникновение нового "паспортного скандала" из-за возможной выдачи жителям региона чешских паспортов. Об этом чиновник заявил в эфире "112 Украина".



Москаль напомнил, что когда по итогам Великой Отечественной войны, Закарпатье входило в состав Украинской Советской Социалистической Республики (УССР), многие его жители имели паспорта Чехословакии.



"И сейчас у нас будет "сериал № 2", потому что уже то, что мы общаемся, и то, что наш пресс-центр мониторит все, что пишут о Закарпатье, в том числе Чехия, Венгрия, Словакия, Румыния, Польша и т. п., идет вопрос о том, чтобы предоставить бывшим территориям Чехословакии (словакам - нет, они уже члены Евросоюза, и у них только одно гражданство)... Чехия уже ставит вопрос - а почему бы и нет? А почему бы Закарпатью не предоставить двойное гражданство, все-таки это "наше" было", - заявил глава Закарпатской обладминистрации.



Москаль подчеркнул, что "паспортный скандал", по его мнению, был создан для отвлечения народа от социальных проблем. "Я хочу сказать, что у нас де-факто двойное гражданство в Украине есть, де-юре его нет, потому что парламент устранился от этого вопроса... Напишите закон. Если парламент признает двойное гражданство - сразу пойдут шины, будут крики "зрада" и тому подобное", - сказал чиновник.



Ранее в регионе разгорелся "венгерский паспортный скандал". Было обнародовано видео, на котором ряд украинских граждан получают венгерские паспорта и приносят присягу на верность Венгрии в консульстве в Берегово.



Процедура сопровождалась советом венгерского дипломата не сообщать украинским властям о получении новых документов. Реагируя на это, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что распространившееся в сети видео проходит проверку на подлинность. В случае если оно окажется настоящим, консула Венгрии могут выслать из страны. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.

