Число безработных в России упало до рекордно низкого уровня

Число безработных в России находится на рекордно низком уровне и составляет 3,5 млн человек.



Об этом сообщил в среду глава Минтруда Максим Топилин на пленарном заседании в Госдуме.



"Безработица снизилась до 3,5 млн человек. Это рекордный показатель. У нас дефицит на рынке труда", - сказал министр.



Согласно данным Минтруда, численность официально зарегистрированных безработных в России за прошедшую неделю снизилась на 0,5% и составила почти 658,6 тыс. человек.

