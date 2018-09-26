Число безработных в России упало до рекордно низкого уровня

Число безработных в России упало до рекордно низкого уровня

Число безработных в России находится на рекордно низком уровне и составляет 3,5 млн человек.

Об этом сообщил в среду глава Минтруда Максим Топилин на пленарном заседании в Госдуме.

"Безработица снизилась до 3,5 млн человек. Это рекордный показатель. У нас дефицит на рынке труда", - сказал министр.

Согласно данным Минтруда, численность официально зарегистрированных безработных в России за прошедшую неделю снизилась на 0,5% и составила почти 658,6 тыс. человек.