Митрополита Онуфрия занесли в базу "Миротворца"

Митрополиту Онуфрию, а также другим служителям УПЦ МП в "Миротворце" настоятельно предложили покинуть Украину. Об этом сказано на официальной странице ресурса в Facebook.



Кроме того, известно, что на самом сайте глава УПЦ МП обозначен как "агент влияния Русской православной церкви (РПЦ) в Украине. Противник создания независимой поместной церкви в Украине".



Таким образом, Онуфрий, как и архиепископы Новокаховский и Геничевский, Львовский и Галицкий, Криворожский и Никопольский, Каменецк-Подольский и Городоцкий, а также главы Хустской, Виноградовской и Донецкой епархий, попали в базу из-за того, что они не поддерживают идею автокефалии на Украине.

