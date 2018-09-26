ООО REHAU – «мерило» коррупции в Украине

Сегодня в Украине работает единственный производитель профильной системы, запрещающий всякому производителю окон выпускать изделия из прочих профилей, кроме Рехау. Многие спросят: как такое может быть сегодня, во времена, когда общество так активно борется с разными проявлениями монополии? К сожалению, ответа на этот вопрос нет. Тем не менее, указанная компания работает именно по такой схеме.



Нам довелось пообщаться с сотрудниками компании REHAU. Они говорят о столь «красивой идее» следующее. Якобы эксперты REHAU так могут контролировать качество выпускаемых окон. Кроме того, принцип работы позволяет без труда вести мониторинг рекламации. Потому и складывается мнение о том, что инвестировать в работу конкурентов не имеет смысла, если и так REHAU выполняет работу, за которую на рынке никто не берется.



Хотя задумка является красивой, однако же, она в Европе не прижилась. Дело в том, что толковый собственник любой фабрики по производству окон осознает факт существования «обратной стороны медали». Это означает, что предложенные условия REHAU выгодны только лишь этой компании. Складывается такая ситуация, что поставщик, словно спрут – контролирует производителя, на каждом шагу диктует ему собственную политику.



Оценивая ТОП-5 клиентов по Украине, невозможно среди лидеров отыскать на рынке ни одного партнера Рехау. Компании, которые проработали на рынке много лет, прикладывают колоссальные усилия, дабы выжить в условиях конкуренции. Следовательно, им удается оперативно и грамотно реагировать на все вызовы, которые поступают извне.



Но если же посмотреть на партнеров REHAU, то создается иллюзия полной идиллии. Впрочем, если подойти к проблеме с другой стороны, то четко прослеживаются определенные закономерности и тенденции. Сегодня конкуренция стала жестче, мелкие и средние клиенты в такой ситуации в прямом смысле выступают «кормом» для тех, кто их покровительствует.



И кто это?



Сегодня, когда покупательская способность граждан снижена (по ряду причин), ставка преимущественно делается на окна, имеющие низкую стоимость. Клиенты REHAU не могут со своими ценами вести равноправную конкурентную борьбу на рынке. И здесь порождается «замкнутая экосистема», в которой мелкие и средние клиенты «поглощают» сами себя.



И если мы представили ситуацию в виде «пищевой цепочки», то на ее вершине стоят те, о ком было сказано ранее, а именно компании, которых «крышует» Рехау. Данные хищники – это подконтрольные исполнители с определенной степенью зависимости от украинского менеджмента REHAU. У них есть собственные цены, лобби на столичном рынке с гарантированными объемами, запасами «корма на черный день». В качестве такого «корма» выступают прочие клиенты Рехау, которые под влиянием сильных утрачивают собственные доли. К сожалению, но в таком положении даже ранее крупные производители окон с систем REHAU – Элдом (Тернополь), Корса (Винница) – теперь не имеют особых привилегий, условий. Проходит время, компании утрачивают объемы.



Если предпринимается попытка пройти на любой объект, где уже представлен персонал REHAU, мелкие клиенты обречены на неудачи. Мало того, есть строгая иерархия. Разумеется, это неписанные понятия. Мои друзья, которые производят окна, но не на основе REHAU, часто могут слышать о том, что «на объекте (том или ином) шансов добиться успеха нет, так как действует компания генерального директора Рехау».



Известны случаи, когда компаниям просто отказывали в сотрудничестве с REHAU, хотя речь идет о лидерах рынка. Выгода работы, на первый взгляд – очевидна. Поставщик каждый год может получать десятки миллионов евро. И тем не менее: выгода компании REHAU Омелинского никого не волнует, если нет собственной выгоды. Стремление к власти, контролю рынка, работа только через подставные фирмы, коррупционные проводки будет выше, чем интересы компании.



На вопрос «почему лидеры отечественного рынка не обращаются «наверх», ведь Ф. Омелинский – не собственник», звучат ответы: ему доверяют в Швейцарии. Якобы этот человек за более, чем 20 лет смог всех переубедить на рынке, что он – незаменимый, основной. Следовательно, как скажет упомянутая особа, так и будет. Оказывается, что нет никакого смысла работать с самостоятельными компаниями, которые не будут действовать по навязанным правилам.



Омелинский и Ко страшно боятся утратить контроль в компании, а значит – контроль над объектным рынком в столице. Известно, что дурной пример – заразительный, да и рыба гниет с головы. Дошло до того, что менеджеры среднего звена, «подражая» генеральному директору, теперь и сами создают коррупционные схемы с клиентами-марионетками.



Мнения из-за границы



Недавно мы с коллегами были в России, общались там с производителями окон. Дискуссии велись по поводу проблем российского и украинского оконного рынка. Нужно отметить, что коллеги по цеху были неприятно удивлены тем, что творится в Украине. По сравнению с украинскими компаниями, которые работают с REHAU, в РФ партнеры этой компании стоят на первом месте. Они всегда независимы, не позволяют никому диктовать условия, а уж тем более – не допускают того, чтобы наемные сотрудники были зависимыми от поставщика. К сожалению, в нашей стране все иначе: на первом месте – лицо компании.



Некоторые скажут, что коррупция ведь не во власти, а значит, дело можно замять. Впрочем, как быть компаниям-«донорам»? Разве можно говорить о справедливости по отношению к тем, кто готов производить окна REHAU, но не желает мириться с навязанными условиями, с бесчестием в управлении? Получается, что нажива – в приоритете, а будущее страны – не важно.

Выходит, что наемный работник европейской, цивилизованной компании позволяет себе такие «выходки». Страшно подумать, на что готовы чиновники, в руках которых сосредоточена огромная власть.



То ли еще будет



В предоставлении данной информации задействованы сведения от ведущих производителей в Украине, которые по ряду причин не сотрудничают с REHAU. Скоро мы узнаем о схемах, по которым работает менеджмент компании REHAU на рынке Киева. Кроме того, будут опубликованы активы, доходы Омелинского и его коллег.



