Кабмин может отказаться повышать тарифы на газ

Министр социальной политики Украины Андрей Рева не исключает, что Кабмин не будет повышать цены на газ для населения с 1 октября. Об этом сообщает Интерфакс. По словам Ревы, если не будет достигнута договоренность о новой цене на газ, и она не будет согласована с международными партнерами, действие постановления о спецобязательствах может быть продлено и далее.

Тогда цена на газ для населения не повысится, пока не достигнуты договоренности с Международным валютным фондом.



Однако повышение цен на газ для населения, по информации Андрея Ревы, не обсуждалось на заседании Кабмина 26 сентября.



"Вопрос повышения цен на газ до сегодня не обсуждался. Обсуждались наши переговоры с МВФ с нашими партнерами, но конкретной дискуссии о размере цены в правительстве не было", - сказал о.



Также Рева отметил, что, по прогнозам Минсоцполитики, потребность в финансировании субсидий в 2019 году будет на уровне текущего года без учета задолженности с прошлых лет, то есть около 53 млрд грн.



Напомним, Глава НБУ подтвердил, что МВФ требует у Украины повышения цены на газ и утверждения бюджета. Переговоры продолжаются.

