Андрей Герус выступил в поддержку российского антрацита и скандального Ефимова

В своем посте на Facebook эксперт резко раскритиковал инициативу Министерства энергетики Украины по защите украинского угля – предоставления приоритета блокам, которые работают на марке Г.



Так, по его мнению подобные решения «отжимают прямых конкурентов из тепловой генерации – Донбассэнерго».



Напомним, что в первом полугодии 2018 года «Славянская ТЭС», входящая в генерирующую компанию «Донбассэнерго», импортировала из России 291 тыс. тонн антрацита.



В конце прошлого года эксперт уже критиковал продукцию украинских шахтеров. По его мнению, «это говно (украинский уголь – прим ред.) никто не купит в Европе».



Напомним, ранее сообщалось о том, что Совет оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) планирует закрепить приоритет блоков ТЭС, работающих на газовой группе угля перед блоками, использующими антрацит. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина должна наращивать добычу собственного угля и приоритетно его использовать для потребностей всего энергетического комплекса, чтобы не зависеть от импортного антрацита.



Ранее, народный депутат БПП Максим Ефимов подтвердил информацию о том, что он покупает энергогенерирующую компанию "Донбассэнерго".



