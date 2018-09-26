Журналист: Медведчук держит паузу - кто будет единым кандидатом от оппозиции

Член партии «За Життя» Виктор Медведчук в резонансном интервью NEWSONE отодвинул сроки выдвижения кандидата в президенты от партии до декабря, что в свете переговоров об объединении с «Оппозиционным блоком» выглядит логичным, написал в своей статье журналист Сергей Бурлаченко.



Журналист отмечает, что это важный стратегический шаг для привыкания и осознания сторонниками необходимости поддержать того, кто и станет общим кандидатом.



«Пока же все они могут вести кампанию и набирать баллы, которые будут положены в общую копилку… Отмечу, Медведчук не сказал четкого «нет» относительно своего участия в президентской гонке (интересно, что в российских печатных СМИ активно рассматривается вариант, что соперниками на выборах будут Порошенко и Медведчук)», - отмечает Бурлаченко и добавил, что влиятельный политик впервые заявил о намерении попасть в будущий парламент.



Затрагивая тему, которая много муссировалась в СМИ о якобы договоренности между Медведчуком и Порошенко о прохождении Бойко во второй тур президентских выборов и дальнейшем распределении должностей в парламенте, где Бойко получает должность премьера, а Медведчук — спикера, Бурлаченко подчеркнул, что «столь качественный вброс крайне неприятен для нынешнего главы государства».



«Возможно, такая информация обнародована для того, чтобы подтолкнуть его к решительным действиям (а говоря проще — репрессиям) против Медведчука и «бело-голубых» оппозиционеров в целом. И, к слову, Генпрокурор внес в Раду представление на согласие на привлечение к уголовной ответственности трех депутатов от Оппоблока — Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева», - резюмировал Бурлаченко.



Напомним, ранее в интервью телеканалу NEWSONE Виктор Медведчук заявлял, что сегодня есть достаточное количество лидеров (в том числе и в партии "За Життя", и в тех партиях, по поводу которых сегодня идут разговоры, и это освещается в средствах массовой информации в плане объединения), которые могли бы представлять в будущем Юго-Восток Украины и русскоязычное население.



Источник: https://www.2000.ua/v-nomere/forum/vlast/komu-kiev--jalta-a-komu-i-vakarchuk--prezident.htm



