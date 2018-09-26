КМИС: в рейтинге кандидатов в президенты Украины лидируют Тимошенко и Порошенко

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий президент страны Петр Порошенко лидируют в рейтинге кандидатов в президенты, свидетельствуют данные социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС).



Очередные президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года. Официально избирательная кампания на Украине стартует в конце декабря, часть кандидатов уже заявили о намерении бороться за должность президента, однако Порошенко, Зеленский и Вакарчук пока не заявляли о таком намерении.



Согласно данным опроса, опубликованным на сайте КМИС в среду, если бы выборы президента Украины состоялись в средине сентября, за Тимошенко проголосовали бы 19,3% украинцев. На втором месте — Порошенко, за него отдали бы голоса 11,9% определившихся граждан. В тройке лидеров и украинский шоумен Владимир Зеленский – 11,8%. За бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко проголосовали бы 10,9% из определившихся украинцев, а за лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука — 8,4%.



За сопредседателя партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко проголосовали бы 8,1%, за лидера партии "За жизнь" Вадима Рабиновича – 7,5%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 6,7%, за мэра Львова, лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового – 4,2%, за совладельца горнолыжного курорта "Буковель" Александра Шевченко – 2%.



По данным исследования, 4,9% украинцев вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бюллетень, 12,4% не принимали бы участие в голосовании, 26,6% не определились в своих предпочтениях, а 1,3% отказались отвечать на вопрос.



Исследование проводилось с 8 по 23 сентября, методом интервью было опрошено 2026 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.



Ранее центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" совместно с КМИС публиковал данные опроса, который проводился на Украине с 30 августа по 9 сентября. Тогда было опрошено более 10 тысяч респондентов. Согласно исследованию, в тройке лидеров на предстоящих выборах были Тимошенко – 11%, действующий президент Украины Петр Порошенко – 7,1% и шоумен Владимир Зеленский – 6,7%. При этом 40% не определились со своим выбором.

