Митрополит Иларион: предоставление автокефалии Украине расколет мировое православие

Легитимизация раскола на Украине, которой сейчас занимается Константинопольский патриархат, предоставляя автокефалию церкви, разобщит все мировое православие.



Об этом заявил в среду журналистам председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.



"Легитимизация раскола на Украине, а именно этим сейчас, к нашему большому сожалению, занимается патриарх Варфоломей, не сможет объединить украинских верующих, а наоборот, создаст новый раскол и расколет не только православных верующих на Украине, но и все православие", - заявил митрополит.

