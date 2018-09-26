Суд Москвы 5 октября приступит к делу в отношении покойного Вороненкова

Тушинский суд Москвы 5 сентября начнёт рассматривать по существу дело о рейдерстве в отношении бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве полтора года назад, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Гривцов.



"Суд 5 октября в 11.00 рассмотрит по существу данное дело", — сказал он.



Расследование началось еще при жизни Вороненкова и не было прекращено после его гибели из-за возражений родственников. В суде они планируют посмертно доказать, что бывший депутат невиновен.



Следствие утверждает, что Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве, в результате здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано за 20 миллионов. СК считает, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс.



Вороненков позднее уехал из России на Украину вместе с женой Марией Максаковой, экс-депутатом Госдумы и оперной певицей, и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами. По мнению следствия, на Украину бывший депутат уехал именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности.



Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева.

