Опять удар трубой...

Ну, вот чем запомнится благодарному человечеству 6-е заседание Генассамблеи ООН 25 сентября 2018 года? Конечно же, тем, что всех опять удивил президент США Дональд Трамп. И не только тем, что опоздал на свое выступление и пропустил вперед... Ленина. Нет, в здание ООН никто мумию с Красной площади в Москве не заносил. Но вне очереди все равно выступил 65-летний Ленин. Тот, который Морено да еще и нынешний президент Эквадора. Имя у него такое необычное, данное отцом, большим поклонником вождя мирового пролетариата. И этот Ленин тоже говорил о любви к человечеству.



Но главный его минус, конечно же, в том, что он ни словом не обмолвился об Украине. А надо было бы, ибо кого-кого, а Украину на этой Генассамблее фактически... отходили трубой по голове. И сделал это не кто иной, как Трамп, который в своем выступлении тоже и слова не сказал о «великой европейской державе на Днепре», из последних сил сдерживающей путинские орды в своем Донбассе. Наоборот – он фактически лишил ее денег, которые она получала до недавних пор и надеялась получать впредь. В виде платы за транзит «оккупационного» российского газа по украинской территории в Европу. А это немало – около 3 млрд. баксов в год.



А Трамп, повторяю, взял да и «снес» эту сумму, эти «ярды», как мышка в анекдоте яичка дедушке. Тем, что не выступил против строительства международного газопровода «Северный поток-2» («СП-2») и не пообещал умножить на ноль всех, кто причастен к этой зрадныцькой «трубе» из «Мордора» прямо в сердце толерантности, политкорректности и прочих прелестей гей-пропаганды, которая так классно прижилась и в Украине, и в сердцах Сергея Лещенко и даже первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, тоже из Нью-Йорка наблюдавшей это «падение Трампа» в ее глазах. Даже не понятно, как это строптивый пролив Ист-Ривер, на берегу которого стоит ООН, от негодования и в знак солидарности с расово правильной нацией не выплеснул свои воды и не снес эту ооновскую халабуду вдребезги и пополам. Это же так модно сейчас, когда стихии помогают в решении каких-то геополитических проблем...



Трамп, повторяю, взял да и «снес» эту сумму, эти «ярды», как мышка в анекдоте яичка дедушке. Тем, что не выступил против строительства международного газопровода «Северный поток-2» («СП-2») и не пообещал умножить на ноль всех, кто причастен к этой зрадныцькой «трубе» из «Мордора» прямо в сердце толерантности, политкорректности и прочих прелестей гей-пропаганды, которая так классно прижилась и в Украине

Украина после 2014 года мыслила себя одной из таких – носительницей самых передовых американских и глобалистских идей за умеренную проплату усилий. А теперь, так уж получается, она не у дел и в ней не нуждаются в продвижении глобализма по-американски? Ее услуги по «отражению Мордора в Донбассе» уже не нужны? Ответы на эти вопросы – в том, как поведут себя США в ближайшие месяцы

Но мы не об этом – «трубе», о которой Трамп лишь сказал, что она обидит немцев. Точнее – поставит в зависимость Германию от России, а от этого всем будет крайне плохо. «Мы признательны Польше, которая возглавила строительство балтийского газопровода, чтобы другие страны были независимы от России. Германия будет полностью зависима», – возмутился было Трамп да и стих («стих» – это глагол). И все! Никаких санкций за «СП-2»! Никому!А «СП-2», меж тем, строится, как скаженный. Пресс-секретарь компании «Nord Stream 2 AG», главного оператора строительства, Йенс Мюллер сообщил недавно общественности: «В июле прибыло судно «Castoro 10», и, как мы говорили в пресс-релизе, начались подготовительные работы. Судно сваривало трубу за трубой, а затем большие лебедки протягивали их на берег, чтобы соединить с береговыми объектами. И эти работы уже завершены… Сейчас «Castoro 10» перешло к восточному направлению. Оно проложило уже около 30 километров по двум ниткам, а по каждой нитке – около 15 километров». По словам этого самого Мюллера, работы ведутся на мелководье, где глубина достигает 4-10 метров, и в ближайшие месяцы прибудет второе судно. Для укладки уже в глубокой части вод Германии, чтобы в целом строительство немецкой части «СП-2» было завершено не позднее конца 2018 года.И это только в Германии. Ведь шевелятся и на противоположном конце. Мюллер рассказал: «...Если вы посмотрите сейчас на длину уложенных труб в воде, то в общей сложности это примерно 70 километров. В Германии по двум ниткам около 30-35 километров... Плюс немногим больше 30 километров по одной ветке уложило судно «Solitaire» в Финляндии».И помешать успеху строительства «СП-2» уже может даже не Трамп, а обычная... балтийская сельдь. По словам Мюллера, «у нас ограничение по времени на работы в рамках полученного разрешения (в Германии – Авт.)». «Это связано с тем, что эта территория Балтийского моря является важной для сельди. Здесь происходит нерест сельди, и растут мальки. Поэтому в рамках разрешения нам нужно закончить работы в немецких водах до конца этого года. Это значит не просто проложить трубы, но и закопать траншею. Так вот сейчас продолжаются работы по прокладке труб в траншеи, и параллельно мы начали работы по засыпке траншей», – поведал он. А потом подло пообещал: «Но мы уверены, что все успеем».Представляете себе эту зраду? Я нет, но вынужден. Потому что это же не последний удар «трубой» по украинской голове, такой обидный для людей, получивших безвиз.А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выступление Трампа, еще и потешалась публично: дескать, «Россию решил, видимо, всуе не упоминать, сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России – на этих словах делегация ФРГ захихикала». Да, так и было, хихикали не только немцы...Но ведь Трамп на этом не остановился, а фактически произвел революцию во внешнеполитической доктрине своей страны – заявил об отказе ее от насильственного и ненасильственного навязывания миру глобализма и американских ценностей. Трамп так и заявил: «Мы отвергаем идеологию глобализма и принимаем идеологию патриотизма. ...Мы, американцы, знаем, какое будущее хотим для себя. ...Суверенные независимые нации – это единственная среда, в которой процветают свобода, демократия и благополучие». А ведь еще пару лет назад администрация Белого дома в Вашингтоне говорила обратное, и это вселяло надежды в тех, кто хотел бы поживиться с американского стола, неся этот свет глобализации.Украина после 2014 года мыслила себя одной из таких – носительницей самых передовых американских и глобалистских идей за умеренную проплату усилий. А теперь, так уж получается, она не у дел и в ней не нуждаются в продвижении глобализма по-американски? Ее услуги по «отражению Мордора в Донбассе» уже не нужны? Ответы на эти вопросы – в том, как поведут себя США в ближайшие месяцы. И зависят они от влияния двойных стандартов и политической целесообразности на политику американских действующих лиц, которые могут либо воспринять новые – неглобалистские – принципы внешней политики Трампа, либо поступать по-прежнему – говорить одно, а делать другое. В украинском случае говорить о необходимости выполнять те же «Минские соглашения-2», но всячески срывать их и готовить Украину к войне за силовое разрешение что проблемы Крыма, что судьбы самопровозглашенных ЛДНР......Трамп же в Нью-Йорке завершил свой спич словами: «Какой мир мы оставим нашим детям? Те мечты, что наполняли этот зал долгие годы, столь же разнообразны, как и страны-члены ООН. ...Благослови, Господь, все нации мира». А упомянутая выше Захарова из МИД России заметила: «Красной нитью в выступлении Трампа на ГА ООН прошли две темы: необходимость защиты собственного суверенитета и безальтернативность отстаивания национальных интересов. Что примечательно, это касалось не только США, но и всех стран мира». Вот что в этих словах правда, а что ложь? Ответ уже на этот вопрос может ударить больнее, нежели съездить трубой по кумполу...