Монетизация субсидий начнется на Украине с 1 января 2019 года и пройдет в три этапа

Кабмин планирует запустить монетизацию жилищных субсидий для населения с 1 января 2019 года, но проходить она будет в три этапа. Об этом свидетельствует проект правительственного постановления, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".



Согласно документу, который Кабмин намерен рассмотреть на заседании в среду, 26 сентября, монетизацию субсидий планируется провести в три этапа. С 1 января 2019 года процедура будет запущена для домохозяйств, которые будут обращаться за субсидиями с новым пакетом документов (около 100-150 тыс. домохозяйств). Второй этап должен начаться с 1 мая 2019 года - монетизация для домохозяйств, которым субсидия назначена на неотопительный период 2019-го. Третий этап планируется начать с октября-2019, когда состоится полный переход на монетизацию.



Помимо этого, документ предусматривает создание комиссии по подготовке предложений относительно монетизации субсидий.

