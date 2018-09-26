Медведчук: жителей Донбасса можно убедить вернуться в состав Украины на условиях автономии

Жителей ОРДЛО можно уговорить вернуться в состав Украины на условиях "широкой автономии". Такое мнение высказал бывший глава Администрации президента в 2002–2005 годах, член партии "За Життя", лидер Общественного движения "Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук в эксклюзивном интервью телеканалу NEWSONE.



"Когда я говорю о мирном плане на Донбассе, я предполагаю, что можно договориться о том, чтобы убедить людей, проживающих и работающих на неподконтрольных территориях, вернуться в состав Украины на условиях широкой автономии, которую им необходимо предоставить на основании действующего законодательства и, естественно, внесения изменений в Конституцию", - заявил он.



По мнению Медведчука, если жителям оккупированного Донбасса дадут гарантии безопасности и автономии, это убедит их вернуться.



"Это (автономия — Ред.) то, что может непосредственно убедить этих людей с учетом обеспечения их безопасности, управления этих территорий в будущем через парламент автономии, через правительство автономии, через те ведомства, которые будут там созданы, чтобы с одной стороны их жизнь была более самостоятельна, но с другой стороны они будут гарантированы киевской властью и будут входить в состав Украины", — объяснил политик.



Он также отметил, что Минские соглашения в некоторой части абстрактн, и их необходимо конкретизировать.



"Минские соглашения в некоторой части являются обобщающими и абстрактными, их надо конкретизировать. Их можно было реализовать в 2015-2016 годах. Сегодня, с учетом того, что прошло время, обостряется ситуация, идет критика этих Минских соглашений, их надо развивать в другом контексте", — сказал Медведчук.



Также он раскритиковал политических деятелей, заявляющих о том, что пойти на уступки в вопросе решения конфликта на Донбассе означает капитулировать.



"Не понимаю, почему так называемые патриоты, выскакивая из штанов, бьют себя в грудь и кричат: "Никаких Минских соглашений, никаких уступок, ибо это капитуляция!". Капитуляция в чем? В том, чтобы вернуть людей, территории с предприятиями, заводами и фабриками, которые представляют 18% индустриального потенциала Украины? Вернуть поступления в бюджет, зарплаты и заработки людей, бизнес, который сегодня прозябает на этих территориях? А я считаю, это большой выигрыш для страны и для людей”, — подчеркнул лидер «Украинского выбора».



