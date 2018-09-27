Разумная Сила заявила о погроме националистами офиса партии в Покровске. Все факты переданы ЕС

В городе Покровск Донецкой области толпа агрессивно настроенных представителей политической партии "Национальный корпус" 26 сентября ворвалась в офис партийной организации "Разумной силы", устроили погром в помещении и угрожали расправиться с партийцами. Председатель партии "Разумная сила" Александр Соловьев, в данный момент находящийся в Европейском Союзе (ЕС) на встрече с европарламентариями заявил, что эти факты как и давление на партию со стороны властей в целом уже озвучены европейским партнерам и будут преданы широкой огласке на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).



Об этом сообщило интернет-издание "Комментарии".



"Власть при поддержке псевдопатриотических организаций будет делать все, чтобы придушить любую активность граждан, если она идет вразрез с ее линией. Но мы не позволим себя запугать. Мы знаем, что украинцам нужен мир: ежедневно нам приходят сотни сообщений и звонков от наших соотечественников. И мы будем бороться за прекращение войны общими усилиями! Сейчас я нахожусь в Германии и хочу сообщить всем нашим сторонникам, что Европе от таких действий властей в шоке. Все факты погромов и нападений будут широко представлены нашими европейскими партнерами на заседании ПАСЕ", - заявил Соловьев.



По данным издания, факт нападения произошел утром. Около 100 человек собрались возле здания, где располагается офис партии, выкрикивая оскорбительные призывы. Большинство – в "фирменной" одежде "Нацкорпуса". Молодчики сорвали баннер "Разумной силы" под лозунги "Слава Украине!", после чего ворвались в офис партии, разгромили его, испортили офисную технику и мебель.











Однако этим нападающие не ограничились, а отправились к дому руководителя Покровской городской организации партии, где в тот момент находилась только его беременная жена. "Титушки" выкрикивали под окнами угрозы и оскорбления и разошлись после того, как записали свои угрозы и лозунги на асфальте под окнами.



Это случилось именно тогда, когда активисты "Разумной силы" готовились к сбору подписей под Народной декларацией о мире.











"Ранее партия заявила о своей программе по восстановлению мира на Донбассе. И сразу же партийцы столкнулись с колоссальным давлением со стороны власти! На "Разумную силу" обрушилась волна негатива, информационных фейков, абсурдных обвинений, что вполне ожидаемо, поскольку власти не выгодно прекращать войну, и она всячески препятствует любым мирным инициативам", - утверждают в партии.



В заявлении партии, опубликованной на официальном веб-сайте говорится, что это все делает власть, под прикрытием праворадикальных организаций. При этом, попытки "Нацкорпуса" выслужится перед властями на агрессивном национализме не делают чести этой политической силе. Они только доказывают ее полное безразличие к интересам страны.



"Любые призывы к восстановлению мира в Украине сегодня неизменно наталкиваются на противодействие админресурса. Это не просто странно - это дико, абсурдно, немыслимо, но это так - сегодняшняя власть стремится продолжать войну всеми силами: разжигая ненависть, подогревая конфликт, всячески провоцируя обострение ситуации", - говорится в заявлении.



19 сентября партия получила приглашение от европейских политиков для презентации мирных инициатив в ЕС.



Источник: Українські новини



