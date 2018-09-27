Климкин решился выслать консула из Берегово

Министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Венгрии Петер Сийярто не согласовали общую позицию в связи с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины в Закарпатской области. Об этом глава МИД Украины сообщил журналистам на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН после встречи с Сийярто в Нью-Йорке.

Климкин отметил, что встреча с Сийярто длилась час, что была "чрезвычайно непростой". По его словам, логика Сийярто на встрече во многом напоминает российскую логику, поскольку он утверждал, что в Украине якобы сознательно преследуют представителей венгерской общины".



Министр отметил, что Сийярто "не хочет принимать нашу точку зрения".



"Венгерские консулы инструктируют украинских граждан, как скрывать свое новое гражданство, как скрывать новые приобретенные права и обязанности, и это фундаментальное нарушение также нашего законодательства, а также, как я сказал господину Сийярто, призывают манипулировать с украинскими документами, показывая одни документы при контроле на нашей стороне, совсем другие (на их стороне)", - отметил Климкин.



Также он сообщил, что в работе над совместным таможенным и пограничным контролем прогресс со всеми странами, кроме Венгрии. По словам министра, развития не существует именно потому, что венгерские консулы инструктируют граждан Украины, которые получили венгерские паспорта, показывать один паспорт, а потом показывать другой паспорт.



"Мы в результате часовой дискуссии не достигли согласия относительно того, каким образом мы видим этот инцидент. Я предложил господину Сийярто самому отозвать консула... Я так понимаю, что он с этим не согласен. Если соответствующего решения в ближайшие дни не произойдет, он поедет домой (генеральный консул Венгрии в Берегово - Прим.Ред). Это безусловно", - подчеркнул Климкин.

