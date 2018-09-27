В Запорожье 28 детей попали в больницу после распыления газового баллона в школе

В Запорожье 28 детей госпитализированы в результате распыления в школе №51 раздражающего вещества из газового баллона.



Как сообщается в среду на сайте Министерства здравоохранения Украины, бригады скорой помощи доставили детей в Запорожскую городскую многопрофильную детскую больницу №5.



По информации администрации больницы, детей госпитализировали с подозрением на ингаляционное отравление, их состояние ближе к удовлетворительному.



С детьми работают психологи больницы.



"Дети пока остаются в больнице: в отделениях неотложной (экстренной) медицинской помощи (9 детей), неврологическом отделении (8 детей), кардиоревматологический (10 детей), анестезиологии и интенсивной терапии и хронического диализа (1 ребенок)", - сказано в сообщении.

