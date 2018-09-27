В СБУ уверяют, что не планируют обыскивать "Страну" и Светлану Крюкову

Служба безопасности Украины не подтверждает информацию о готовящихся обысках у заместителя главного редактора издания "Страна" Светланы Крюковой, адвоката Андрея Смирнова, а также в редакции издания.



"У нас нет такой информации", - сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии Украинским новостям.



По ее словам, "на данный момент ничего не планируется".



В среду, 26 сентября, "Страна" сообщила, что в Главном следственном управлении СБУ находится запрос на проведение обысков дома у Смирнова и Крюковой, а также в редакции издания. По данным издания, для проведения обысков планируется использовать как повод дело о разглашении данных досудебного следствия по так называемому "списку Бабченко", которое было возбуждено в июне. "Страна" первой опубликовала информацию о вилле Порошенко в Испании, что является поводом для мести со стороны силовиков и лично президента.

