В США заявили о готовности вводить санкции против лиц, приближенных к президенту РФ

Американская администрация готова вводить санкции в отношении лиц, приближенных к президенту Владимиру Путину, если Россия будет вести "злонамеренную" деятельность на мировой арене. Об этом заявил в среду помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли. Он курирует финансовую разведку и противодействие финансированию терроризма.



"Мы решили, что сущность российского злонамеренного поведения неприемлема, и мы будем навязывать невероятные издержки и последствия ближнему кругу президента Путина", - сказал Биллингсли, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.



"Думаю, они пришли к осознанию того, что мы серьезно на это настроены и что мы будем действовать решительно, если их злонамеренное поведение будет сохраняться", - подчеркнул представитель минфина США, имея в виду российские власти.



Он также добавил, что различные ограничительные меры США не могут быть единственным американским средством сдерживания России.



"Хотя наша санкционная программа в отношении России входит в число наиболее активных, санкции не являются и не могут являться единственным инструментом, на который мы полагаемся", - говорится в тексте вступительного слова Биллингсли, подготовленного к слушаниям в одном из подкомитетов комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.



"Масштабы и изощренность злонамеренной деятельности России намного превышают аналогичные со стороны других стран. Соответственно, в определенных обстоятельствах другие инструменты будут или дополнять или продвигать намного более эффективным образом интересы нашей национальной безопасности в противодействии российской агрессии", - утверждал сотрудник минфина США, не вдаваясь в детали.



