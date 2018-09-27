ЕСПЧ признал незаконным увольнение главы Киевского апелляционного админсуда

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным увольнение председателя Киевского апелляционного административного суда Анатолия Денисова в 2011 году. Об этом говорится в решении ЕСПЧ, пишет "Европейская правда".



"Сегодня Большая палата Европейского суда по правам человека вынесла решение по делу "Денисов против Украины". Суд постановил, что увольнение судьи с должности председателя суда было несправедливым, но отклонил его жалобу на нарушение частной жизни", - говорится в сообщении.



ЕСПЧ пришел к выводу, что Высший совет юстиции при увольнении Денисова не показал себя достаточно независимым и беспристрастным, а Высший административный суд, который рассматривал дело в дальнейшем, не обнаружил дефектов в решении ВСЮ.



Суд постановил, что Украина должна выплатить заявителю 3000 евро за моральный вред и возместить 3000 евро судебных издержек.



Решения Большой палаты являются окончательными и не могут быть обжалованы.



В июне 2011 года Высший совет юстиции уволил Денисова с должности председателя Киевского апелляционного административного суда. В то же время он продолжал занимать должность судьи этого суда. Свое решение ВСЮ обосновал тем, что Денисов исполнял обязанности председателя суда ненадлежащим образом.



Денисов обжаловал увольнение в Высшем административном суде Украины, однако его жалоба была отклонена. В июне 2013 года парламент уволил Денисова с должности судьи КААС на основании его заявления об отставке. Денисов подал жалобу в ЕСПЧ 8 декабря 2011 года, о чем было проинформировано украинское правительство.

