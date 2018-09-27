ЕСПЧ признал незаконным увольнение главы Киевского апелляционного админсуда

ЕСПЧ признал незаконным увольнение главы Киевского апелляционного админсуда

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным увольнение председателя Киевского апелляционного административного суда Анатолия Денисова в 2011 году. Об этом говорится в решении ЕСПЧ, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Большая палата Европейского суда по правам человека вынесла решение по делу "Денисов против Украины". Суд постановил, что увольнение судьи с должности председателя суда было несправедливым, но отклонил его жалобу на нарушение частной жизни", - говорится в сообщении.

ЕСПЧ пришел к выводу, что Высший совет юстиции при увольнении Денисова не показал себя достаточно независимым и беспристрастным, а Высший административный суд, который рассматривал дело в дальнейшем, не обнаружил дефектов в решении ВСЮ.

Суд постановил, что Украина должна выплатить заявителю 3000 евро за моральный вред и возместить 3000 евро судебных издержек.

Решения Большой палаты являются окончательными и не могут быть обжалованы.

В июне 2011 года Высший совет юстиции уволил Денисова с должности председателя Киевского апелляционного административного суда. В то же время он продолжал занимать должность судьи этого суда. Свое решение ВСЮ обосновал тем, что Денисов исполнял обязанности председателя суда ненадлежащим образом.

Денисов обжаловал увольнение в Высшем административном суде Украины, однако его жалоба была отклонена. В июне 2013 года парламент уволил Денисова с должности судьи КААС на основании его заявления об отставке. Денисов подал жалобу в ЕСПЧ 8 декабря 2011 года, о чем было проинформировано украинское правительство.