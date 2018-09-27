Лавров предостерег Запад от новых ударов по Сирии

Россия предостерегает западные страны от новых ударов по территории Сирии под очередным инсценированным предлогом, это стало бы грубым нарушением Устава ООН, заявил глава МИД Сергей Лавров.



"Тревожная ситуация сложилась в вопросах химического разоружения. Прежде всего в связи с действиями ряда западных государств, которые выдвигают против сирийских властей все новые и новые бездоказательные обвинения в использовании запрещенных отравляющих веществ", — сказал Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.



Он напомнил, что правительство арабской республики уничтожило весь свой арсенал химоружия в соответствии с российско-американской договоренностью 2013 года, закрепленной в резолюции СБ ООН и в решениях ОЗХО.



При этом у террористических группировок есть боевые отравляющие вещества, отметил Лавров.



"Террористы научились их синтезировать, создают для этого лаборатории, об этом давно предупреждали разведывательные службы, в том числе и американские", — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.



Лавров также предостерег от попыток осуществить провокации с использованием биологического оружия.



"То, как развиваются события, дает основание полагать, что сегодня нельзя исключать ничего, в том числе и провокаций с использованием биологического оружия. Учитывая упомянутые попытки манипулировать статусом Конвенции о запрещении химического оружия, хочу предостеречь от искушения использовать в тех же целях и Конвенцию о биологическом и токсинном оружии", — заявил он.



Российский министр напомнил, что именно Россия и США стояли у истоков механизма нераспространения оружия массового уничтожения, и призвал не останавливать диалог между двумя странами для продолжения этой работы.



"По-прежнему считаем такое взаимодействие принципиально важным не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего международного сообщества. Призываем не приносить это сотрудничество в жертву сиюминутным раскладам и конъюнктурным расчетам", — подчеркнул Лавров.



Комментируя односторонний выход США из иранской ядерной сделки, Лавров заявил, что это решение создает серьезную угрозу режиму нераспространения ОМУ.



"Как многие до меня здесь подчеркивали, Тегеран четко следует взятым на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обязательствам. И это регулярно подтверждается МАГАТЭ. Россия убеждена в необходимости сохранить СВПД, над чем мы сейчас активно работаем вместе с Ираном, Китаем, Евросоюзом. В противном случае мы можем столкнуться с ростом напряженности на всем Ближнем Востоке, чреватым рисками для региональной стабильности и режима нераспространения", — сказал министр.



Он добавил, что развал СВПД может оказать негативное влияние на процесс денуклеаризации Корейского полуострова, который Москва приветствует и активно поддерживает.



Глава российского МИД затронул в своей речи и инцидент в Солсбери. По словам Лаврова, отказ Лондона сотрудничать с Москвой по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии говорит о том, что Британии есть что скрывать.



"Великобритания упорно уклоняется от неоднократно предлагавшегося нами совместного расследования, хотя именно этого требуют ее обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года, двусторонней Консульской конвенцией 1965 года и Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. Возникает вопрос: если не хотят сотрудничать, значит, есть что скрывать. Вновь призываем Лондон к налаживанию конструктивного диалога с целью установления истины", — сказал министр.



Он также отметил деградацию в ОЗХО, где страны Запада стремятся навязать техническому секретариату так называемые атрибутивные функции, грубо нарушая Конвенцию о запрещении химоружия.

