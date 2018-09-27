За год на Украине стало вдвое больше подделок под ведущие алкогольные бренды

Количество поддельного алкоголя в Украине увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-релиз Европейской Бизнес Ассоциации. "Откровенное копирование внешнего вида брендов набирает обороты. По сравнению с прошлым годом подобные случаи увеличились почти вдвое. Соответственно у бизнеса появляется все больше вопросов, связанных с охраной прав на торговую марку, дизайн, форму упаковки", - говорится в сообщении.





Недавно Антимонопольный комитет Украины удовлетворил иск членской компании ассоциации по использованию названия и этикеток, похожих на оформление товаров компании. В ассоциации отмечают, что внешнее сходство не гарантирует сходство по вкусу.



Представители Комитета импорта и торговли алкогольными напитками Европейской Бизнес Ассоциации обеспокоены, что количество так называемых товаров look alike на украинском рынке увеличивается. Это вводит потребителей в заблуждение.



Подделка может отличаться от оригинала одной или несколькими буквами. "В то же время есть и другая категория. Товары, которые лишь воспроизводят образ оригинального продукта: используют похожий шрифт, цветовую гамму, созвучное, но не идентичное название. Но на обратной этикетке вместо вина или виски может быть указано, что это напиток. Все это делается для того, чтобы потребитель приобрел товар, используя узнаваемость оригинального бренда. Следующая проблема - присваивание названий напитков, например, "Асти" или "Просеко", - сообщают в ассоциации.



Европейская Бизнес Ассоциация выступила против любых проявлений недобросовестной конкуренции. "Мы призываем потребителей внимательно выбирать товары, особенно в такой категории как алкогольные напитки", - говорят в ЕБА.

