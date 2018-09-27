Microsoft выпустила Office 2019 для Windows и Mac

Компания Microsoft официально объявила о выходе пакета Office 2019 для компьютеров, работающих под управлением Windows и Mac. Сообщение об этом появилось в блоге Microsoft.



Пакет включает в себя приложения Word, Excel, PowerPoint и Outlook, а также серверные версии Exchange, SharePoint, и Skype for Business. Версия для Windows также включает приложения Project, Visio, Access, и Publisher.



Как отметили в Microsoft, пакет Office 2019 получил ряд обновлений, которые ранее были реализованы в облачном сервисе Office 365. В частности, речь идет о "кинематографических" презентациях PowerPoint, новом переводчике в Word и воронкообразных диаграммам и диаграммах с картой в Excel.



Напомним, еще в феврале в Microsoft сообщили, что Office 2019 не получит поддержку операционных систем Windows 7 и Windows 8.1 и будет работать только на ПК с Windows 10. Это значит, что пользователям, которые захотят установить новую версию пакета Office, придется обновить свои ПК до Windows 10. Это решение Microsoft объясняли намерением стимулировать корпоративных клиентов оформить подписку на облачный сервис Office 365.



Office 2019 уже доступен для корпоративных клиентов Microsoft, а остальные пользователи смогут установить его в ближайшие недели.







