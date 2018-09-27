В наркотической зависимости у людей виноваты вирусы?

Ученые Оксфордского и Афинского университетов узнали: определенные генетические изменения могут приводить к развитию патологических зависимостей. Специалисты узнали: один фрагмент вирусной ДНК (НК2 попал вместе с ретровирусами) влияет на гены человека, связанные с системой вознаграждения мозга. Итог - повышенный риск развития наркомании из-за нарушений в работе нейромедиатора дофамина.



НК2 есть у 5-10% населения Земли, передает "МИР24". И у наркоманов данный фрагмент вирусной ДНК встречается в три раза чаще, чем у остальных. Причем, в организм человека он попал очень давно и долгое время не привлекал внимания ученых, так как находился в якобы нерабочей части генома.



Правда, специалисты оговариваются: само по себе наличие фрагмента не сделает человека автоматически наркозависимым. Чтобы он сработал, необходим набор внешних негативных факторов, которые сами по себе повышают риск развития наркотической зависимости.

