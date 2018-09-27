Представлен новый способ борьбы с эпидемиями малярии

Имперский колледж Лондона смог отредактировать геном малярийных комаров, добившись их смерти. При этом изменения, которые провоцировали истребление комаров, можно стремительно распространить среди дикой популяции насекомых, передает "Вести.RU". Изменению подвергался ген dsx. Он отвечает за половое поведение самцов и самок, определяет различия в их анатомии.



Самцы, которые несли в себе модифицированный ген, не демонстрировали никаких изменений. Их не было и у самок комаров, которые несли только одну копию модифицированного гена. Однако наличие двух копий гена у самок приводило к тому, что особи начали проявлять и мужские, и женские признаки. Они не кусались и не откладывали яйца. То есть редактирование генов блокировало размножение у самок комаров. Постепенно популяция комаров, исследованная в лаборатории, умирала из-за отсутствия потомства.



Так, специалисты смогли уничтожить популяции малярийных комаров в лаборатории всего за 7-11 поколений. В перспективе должны быть проведены эксперименты в условиях, приближенных к природным. Также ученые хотят протестировать подход на более крупных популяциях комаров.

