Газовый шок: $520 – для промышленности. Сколько для населения?

Вчерашнего заседания Кабмина напряженно ждали все журналисты. 1 октября заканчивается действие замороженной цены на газ для населения. В среду Кабмин должен был назвать новый тариф. Это в любом случае нужно было сделать до 27 сентября. Но пока известна лишь цена для промышленности: “Нефтегаз” сообщил, что она достигнет рекордного уровня – $520 за тысячу кубометров. Гражданам посоветовали ждать результатов переговоров Украины с МВФ, которые, как известно, зашли в тупик.



По состоянию на утро сегодняшнего дня с ценами на газ для населения у нас полная неизвестность. Возможно, до вечера что-то и прояснится. Но это маловероятно, поскольку соответствующее решение правительство должно было принять вчера на заседании Кабмина. Или хотя бы намекнуть о нем в соцсетях, куда премьер приноровился ставить посты о своих достижениях.



Однако вчера Владимир Гройсман говорил о том, что надо проверить застройщиков на предмет уплаты налогов и трудоустройства работников. Перед этим обещал в «Твиттере» с нового года сделать бесплатными анализы в больницах. В случае направления от семейного врача. Но про газ молчок.



Журналисты даже стали спрашивать друг друга, действительно ли 27-го наступает, так сказать, “газовый дедлайн”. Пришли к выводу, что это версия исполнительного директора НАК "Нефтегаз Украины" Юрия Витренко, которую он высказал на пресс-конференции 25 сентября.



“Может, не сегодня?”, – недоумевала вчера пресса. Но когда страна узнает новую цену на газ для населения? Оказывается, что крайний срок все-таки сегодня, в четверг. Ждем-с официального объявления 8,5 грн. за кубометр вместо 6,9 грн. Так получается при условии заявленного ранее повышения на 23,5%.



Цена какая-то сумасшедшая. Юлия Тимошенко, напомню, села в тюрьму за то, что согласилась с ценой в $450 за тысячу кубов. Понятно, что мировые цены на нефть в последнее время растут, пополняя бюджет России. А вместе с ними дорожает и газ, как бы обидно для нас это ни звучало. Но... нефть пока еще не по $100 за баррель, хотя такие прогнозы есть

Не пора ли в связи с ростом мировых цен на энергоносители (нефть и газ) закончить игры в странные формулы, загадочные немецкие хабы, непонятную логистическую бухгалтерию транспортировки голубого топлива в Украину и прочие теневые схемы? Что-то мне подсказывает, что тогда и цена для нашей полуживой промышленности окажется не столь заоблачной

Однако, с учетом новой цены на газ для промышленности может быть и выше. Позавчера "Нефтегаз Украины" “обрадовал” бизнес новостью о том, что с 1 октября тариф на газ для коммерческих потребителей повышен в среднем на 9,7%. Крупным покупателям (от 50 тыс. кубометров в месяц), готовым внести предоплату, газ предлагается по 13,4 тыс. грн. за тысячу кубов (это по курсу – около $480). Все остальные будут платить по 14,6 тыс. грн. или $520.Цена какая-то сумасшедшая. Юлия Тимошенко, напомню, села в тюрьму за то, что согласилась с ценой в $450 за тысячу кубов. Понятно, что мировые цены на нефть в последнее время растут, пополняя бюджет России. А вместе с ними дорожает и газ, как бы обидно для нас это ни звучало. Но... нефть пока еще не по $100 за баррель, хотя такие прогнозы есть. Соответственно, газ по $520 за тысячу кубометров для нашей промышленности – это не цена, а приговор.И не все понимают, откуда она взялась. Средняя экспортная цена российского газа в нынешнем году составила около $230 за тысячу кубометров. Это, конечно, не прошлый год, когда цена поставок в дальнее зарубежье сложилась на уровне $195. Но и не $242,6 за тысячу кубометров, как надеялось российское Минэкономразвития.Известно, что Украина российский газ не закупает. Хотя должна, причем с марта нынешнего года, согласно итогу одного из судебных процессов в Стокгольме. Мы писали о том, как наша сторона “забила мяч в свои ворота”, получив решение, согласно которому “Нефтегаз” обязан снова сотрудничать с "Газпромом" до окончания “тимошенковского” контракта – до декабря 2019 года. Как говорится, война войной, а газ по расписанию.Как бы там ни было, но мировая цена на газ $520 за тысячу кубометров пока нигде не фигурирует. Это какое-то наше собственное изобретение. Многослойное пирожное, которое состоит из собственно цены газа на немецком хабе, налогов и транспортировки. Все это покрывается “волшебной глазурью” под названием "Дюссельдорф плюс". Не путайте с “Роттердам плюс”. То – другое, касается угля. Хотя схема мошенничества, пардон, формирования цены, аналогичная.Итак, наша неконкурентоспособная по многим показателям промышленность, чьим основным экспортным преимуществом является демпинг, с 1 октября получает мощнейший удар под дых в виде новых тарифов на газ.И это в условиях, когда кредита МВФ нет. Туманные заявления о том, что “переговоры продолжаются”, полностью подтверждают опубликованную в СМИ информацию об отсутствии даже намека на договоренности. А вместе с ними и ясности насчет денег. Как минимум до окончания бюджетного процесса.При этом, как все знают, повышение цены на газ для населения до уровня (обратите внимание!) промышленности является одним из ключевых условий выделения Украине транша. О том, что Украина повысит цену в любом случае, заявляли и премьер-министр Владимир Гройсман, и глава "Нефтегаза" Андрей Коболев. Спорили лишь насколько. Последняя информация, которой оперировала пресса, была о повышении сначала на 25%, потом еще раз на 23,5%, но уже после окончания отопительного сезона.Однако тот факт, что на вчерашнем заседании Кабмина об этом ничего не было сказано, породил слух, что мораторий на повышение цены продлят снова. Почвой для этого слуха стал намек министра соцполитики Андрея Ревы.Отвечая на вопросы журналистов после заседания Кабмина, он сказал: "Постановление о спецобязательствах уже несколько раз продлевалось. Если не будет достигнута договоренность о новой цене на газ, не будет это согласовано с международными партнерами, существует вероятность, что действие этого постановления будет продлено и далее. Мы не исключаем никаких вариантов в этом вопросе".С одной стороны, это означает признание абсолютного провала переговоров с МВФ. Весьма печально, особенно в плане перспектив курса гривны. Где будет “валяться” гривна перед выборами, теперь никто не решится спрогнозировать. С другой стороны, если всерьез подтягивать газ для населения к планке коммерческой цены – $520 за тысячу кубометров, можно получить многократное увеличение неплатежей за коммуналку. Тем более что субсидии в бюджете будущего года заметно урезают.Есть ли выход? Он всегда есть. Вопрос лишь в том, есть ли у власти желание им воспользоваться? Очевидно, что выйти из замкнутого круга можно через “дверь” с надписью "Дюссельдорф плюс".Не пора ли в связи с ростом мировых цен на энергоносители (нефть и газ) закончить игры в странные формулы, загадочные немецкие хабы, непонятную логистическую бухгалтерию транспортировки голубого топлива в Украину и прочие теневые схемы? Что-то мне подсказывает, что тогда и цена для нашей полуживой промышленности окажется не столь заоблачной. Не говоря уже о пресловутом повышении цен для населения. Но пока это из области фантастики...